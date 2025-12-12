Європейська комісія вирішила відмовитися від плану заборонити продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння у 27 країнах ЄС з 2035 року. Про це повідомив на пресконференції Манфред Вебер, лідер найбільшої партії в Європарламенті, передають Reuters та Bild 12 грудня. Офіційна заява Брюсселя очікується 16 грудня.

Деталі

За його словами, кліматичні цілі мають виконувати ринки і споживачі, а не директиви ззовні.

Для реєстрації нових автомобілів з 2035 року виробники будуть зобов’язані скоротити викиди CO₂ на 90% замість раніше запланованих 100%, сказав Вебер.

«Також з 2040 року не буде цілі у 100%. Це означає, що заборона на використання ДВЗ знята з порядку денного. Таким чином, усі двигуни, що зараз виготовляються в Німеччині, можуть продовжувати вироблятися та продаватися», – заявив політик.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який теж був на конференції додав, що електромобілі залишаються головним напрямом, але будуть використовуватися й інші технології, наприклад синтетичне паливо, щоб досягти вуглецевої нейтральності.

Мерц підкреслив, що це дає автовиробникам більше впевненості для планування.

На рішення ЄК вплинула позиція Фрідріха Мерца, а додатковим фактором став спільний лист прем’єрки Італії Джорджі Мелоні та прем’єра Польщі Дональда Туска, які активно виступали утриматися від повної відмови від традиційних авто, уточнює Bild.

Контекст

Очікувалося, що Європейський Союз може незабаром представити помʼякшену версію своєї поступової відмови від двигунів внутрішнього згоряння до 2035 року. Обмеження викидів мали унеможливити продаж бензинових і дизельних автомобілів у ЄС до 2035 року. Щоб допомогти потенційним покупцям, які побоюються, що доступні електромобілі мають занадто малий запас ходу, ЄС раніше пропонував до 2025 року встановити громадські точки зарядки на основних дорогах на відстані не більш ніж 60 км одна від одної.

За даними звіту міжнародної мережі аудиторських та консалтингових фірм EY, опублікованого 9 грудня, у світі знову зростає інтерес до автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). 50% покупців планують придбати новий або вживаний автомобіль із ДВЗ протягом наступних двох років, що на 13 відсоткових пунктів більше, ніж у 2024 році.