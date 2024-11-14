Ferrexpo програла апеляцію Фонду гарантування вкладів. Частки Жеваго у трьох ГЗК залишаються під арештом

Північний апеляційний господарський суд 7 листопада залишив чинним рішення про арешт активів бізнесмена Костянтина Жеваго за позовом Фонду гарантування вкладів. Ідеться про справу щодо відшкодування збитків банку «Фінанси та кредит» на 46 млрд грн. Про це повідомила пресслужба фонду 13 листопада.

Деталі

Костянтин Жеваго та Ferrexpo оскаржували арешт 1% статутного капіталу Полтавського, Єристівського та Біланівського гірничо-збагачувальних комбінатів. Це – частина активів, арештованих у 2023 році як забезпечення за позовом ФГВФО.

Ferrexpo також оскаржувала арешт решти активів Жеваго в Україні, що були заморожені на вимогу ФГВФО за рішенням суду в липні 2024 року.

Рішення Північного апеляційного суду дозволяє зберегти заарештовані активи, які у разі позитивного рішення за позовом ФГВФО до Жеваго на $1,1 млрд можуть стати джерелом для відшкодування збитків, завданих банку «Фінанси та кредит» і його кредиторам. Наразі ця справа перебуває на стадії підготовчих засідань у суді першої інстанції.

Акції Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі 14 листопада падали майже на 4% і на момент виходу новини торгувалися на рівні $1,05 за акцію.

Контекст

Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до схеми розтрати 2,5 млрд грн банку «Фінанси та кредит». За даними ДБР, офшорна компанія в 2007–2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а «Фінанси та кредит» поручився за цю компанію на суму понад $113 млн. Після того як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з рахунків українського банку. Внаслідок цього український банк оголосили неплатоспроможним у 2015 році.

4 січня 2023 року ФГВФО подав позов до Господарського суду Києва проти власника банку Жеваго про відшкодування 46 млрд грн. У фонді нагадали, що головною причиною неплатоспроможності банку та браку коштів для повного розрахунку з його кредиторами стали значні збитки від схемного виведення коштів шляхом кредитування пов’язаних із Жеваго компаній. Ці компанії не повернули отримані кредити та у більшості виявилися неплатоспроможними.

17 липня Господарський суд Києва заарештував кошти на всіх рахунках і майно, яке належить найбільшому власникові Ferrexpo Костянтину Жеваго, у справі про виведення з банку «Фінанси та кредит» 46 млрд грн.

Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. Компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній Костянтину Жеваго, належить 50% Ferrexpo, компанії BlackRock – 6,74%. Ferrexpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.