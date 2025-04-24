Финская Peikko инвестирует €3 млн в завод в Белой Церкви

Финская компания Peikko Group Corporation открыла завод в индустриальном парке «Белая Церковь». Инвестиции в проект составят €3 млн в течение двух лет, предприятие создаст около 50 рабочих мест. Об этом 24 апреля сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Подробности

Завод будет специализироваться на производстве бетонных соединений и композитных конструкций.

В мае начнется ввоз оборудования, после чего стартует производство для строительной отрасли. Peikko Group использует льготы для участников индустриальных парков, в том числе освобождение от НДС и ввозной пошлины на оборудование.

Даже во время войны индустриальные парки продолжают привлекать инвестиции, что подтверждает эффективность политики «Сделано в Украине», отметил Кисилевский.

Контекст

Peikko Group представлена ​​в 30 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Африки, Ближнего Востока и Северной Америки, но производственные мощности есть только в 12 странах. В Украине с 2023 года действует дочерняя компания «Пейко Украина», которая поддерживает восстановление инфраструктуры. В 2023-м годовой оборот Peikko составил €262 млн.