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Фінська Peikko інвестує €3 млн у завод в Білій Церкві

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Підприємство зосередиться на виготовленні бетонних вузлів і композитних елементів /Народний депутат Дмитро Кисилевський

Підприємство зосередиться на виготовленні бетонних вузлів і композитних елементів Фото Народний депутат Дмитро Кисилевський

Фінська компанія Peikko Group Corporation відкрила завод в індустріальному парку «Біла Церква». Інвестиції у проєкт становитимуть €3 млн протягом двох років, підприємство створить близько 50 робочих місць. Про це 24 квітня повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

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Деталі 

  • Завод спеціалізуватиметься на виробництві бетонних з’єднань і композитних конструкцій.
  • У травні розпочнеться ввезення обладнання, після чого стартує виробництво для будівельної галузі. Peikko Group використає пільги для учасників індустріальних парків, зокрема звільнення від ПДВ та ввізного мита на обладнання.
  • Навіть під час війни індустріальні парки продовжують залучати інвестиції, що підтверджує ефективність політики «Зроблено в Україні», зазначив Кисилевський.

Контекст

Peikko Group представлена в 30 країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи, Африки, Близького Сходу та Північної Америки, але виробничі потужності має лише в 12 країнах. В Україні з 2023 року діє дочірня компанія «Пейко Україна», яка підтримує відновлення інфраструктури. У 2023-му річний обіг Peikko становив €262 млн.

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