Фінська Peikko інвестує €3 млн у завод в Білій Церкві

Фінська компанія Peikko Group Corporation відкрила завод в індустріальному парку «Біла Церква». Інвестиції у проєкт становитимуть €3 млн протягом двох років, підприємство створить близько 50 робочих місць. Про це 24 квітня повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Деталі

Завод спеціалізуватиметься на виробництві бетонних з’єднань і композитних конструкцій.

У травні розпочнеться ввезення обладнання, після чого стартує виробництво для будівельної галузі. Peikko Group використає пільги для учасників індустріальних парків, зокрема звільнення від ПДВ та ввізного мита на обладнання.

Навіть під час війни індустріальні парки продовжують залучати інвестиції, що підтверджує ефективність політики «Зроблено в Україні», зазначив Кисилевський.

Контекст

Peikko Group представлена в 30 країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи, Африки, Близького Сходу та Північної Америки, але виробничі потужності має лише в 12 країнах. В Україні з 2023 року діє дочірня компанія «Пейко Україна», яка підтримує відновлення інфраструктури. У 2023-му річний обіг Peikko становив €262 млн.