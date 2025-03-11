В Закарпатье создадут индустриальный парк «Карпаты», где будут производить мебель, бумагу и стройматериалы

На территории урочища «Садок» в поселке Чинадиево Мукачевского района Закарпатской области будет создан индустриальный парк «Карпаты». Соответствующее решение о внесении его в Реестр индустриальных парков Кабинет Министров принял 11 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Подробности

Ожидается, что парк будет занимать площадь 25,6479 га и обеспечит около 1300 рабочих мест. Инициатором проекта выступил Чинадиевский поселковый совет.

«Карпаты» сосредоточится на следующих направлениях:

обработка древесины и изготовление деревянных изделий;

производство бумаги, картона, упаковочных материалов и их переработка;

изготовление мебели;

переработка сельхозпродукции;

производство продуктов питания;

изготовление стройматериалов и теплоизоляционных изделий;

научно-техническая деятельность, в частности работа лабораторий по проверке качества сырья и продукции;

другие примыкающие отрасли в зависимости от потребностей общества.

Контекст

В январе 2025 года в Украине зарегистрировали 100-й индустриальный парк.

В прошлом году в стране запустили 31 индустриальный парк – это самое большое количество за период войны, сообщили в Минэкономики. Для сравнения, в 2022 году в реестр добавили восемь парков, а в 2023-м – 13.

По состоянию на март 2025 г. доля перерабатывающей промышленности в ВВП Украины достигла 10,3%, по данным Организации экономического сотрудничества и развития. В Минэкономики прогнозируют, что благодаря развитию индустриальных парков этот показатель может вырасти вдвое в течение 10 лет.

По подсчетам министерства, 1 га индустриального парка обеспечивает до 50 рабочих мест. Каждая гривня государственных вложений в их развитие привлекает 5–6 грн частных инвестиций, а каждый доллар частных средств приносит дополнительно $19 налогов и платежей в течение пяти лет.