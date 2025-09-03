Подробности

Лидером инвестиционного раунда выступил американский фонд Ten Eleven Ventures.

IQM, основанная в 2018 году, разрабатывает сверхпроводниковые квантовые компьютеры и предлагает облачный доступ к технологии.

Привлеченные средства компания планирует отправить на выход на рынок США, масштабирование дата-центров и производственных линий в мире, а также расширение чиповых мощностей в Финляндии.

Часть инвестиций компания потратит на исследования в области fault-tolerant quantum computing – технологии, которая должна сделать квантовые машины более надежными.

Контекст

Квантовые компьютеры способны выполнять вычисления параллельно, что открывает возможности для решения задач, которые недоступны для классических суперкомпьютеров. Потенциальные сферы их применения включают кибербезопасность, финансы и науку. Над развитием технологии также работают IBM, Microsoft и Google. В прошлом году Google заявила, что ее квантовый чип Willow решил задачу за пять минут, которую даже самый мощный суперкомпьютер не смог бы обработать с начала существования Вселенной.

Сектор квантовых технологий активно развивается: британская Quantinuum в августе привлекла минимум $594 млн, а французский стартап Alice & Bob получил €100 млн в январе.