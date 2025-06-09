Федеральная прокуратура США обвиняет бывшего сотрудника глобальной Headlands Technologies Ричарда Хо в похищении сверхсекретного алгоритма, лежащего в основе высокочастотной торговли. В первый раз технический конфликт такого масштаба перебегает из плоскости гражданского спора в уголовный трибунал. Forbes Ukraine пересказывает ключевые детали из материала Bloomberg

Федеральная прокуратура США обвиняет бывшего трейдера глобальной Headlands Technologies, Ричарда Хо, 36, в похищении сверхсекретного алгоритма компании – математических моделей, генерировавших прибыльные алгоритмы для высокочастотной торговли. Этот кейс стал редким примером того, как корпоративный конфликт из-за интеллектуальной собственности выходит за пределы арбитража и становится прецедентом для уголовного суда.

Код раздора

Квантовый трейдинговый фонд Headlands Technologies LLC (HT) вложил более $1 млрд в разработку своего исходного кода. Этот код был не просто набором инструкций, а «короной империи» компании, содержавшей засекреченные компоненты, известные как «атомы» и «альфы».

Суть этих «атомов» и «альф» состоит в формировании торговых стратегий на биржевых торгах. «Альфы» – это модели, прогнозирующие цены на основе данных в реальном времени, тогда как «атомы» являются более мелкими функциями, которые вместе образуют эти сложные модели.

Оба компонента активно используются в глобальных торгах, по утверждению Headlands, они принесли компании миллиардные прибыли. Например, «альфа» может на основе данных от «атомов» сделать вывод, что фьючерсы на драгоценные металлы, названия которых начинаются на букву P, обычно падают во вторник в 14:30, а затем растут в 14:32. В таком случае система HT продавала бы платину и палладий в 14:29 и выкупала бы обратно в 14:31.

Именно этот код, по утверждению федеральных прокуроров США, похитил Ричард Хо. В январе 2025 г. ему предъявили обвинения в краже коммерческой тайны, хотя выпускник Кембриджского университета своей вины не признает. В случае осуждения ему грозит до 10 лет лишения свободы, но даты начала судебного процесса еще не определили.

Хо играл ключевую роль в «китайской инициативе» Headlands, которая предполагала расширение торговли на рынки Китая и других стран, организовывая техническое соединение с международными биржами и брокерами.

По версии обвинения, Хо не только скопировал код. Работая в Headlands, он тайно основал свой квантовый фонд One R Squared.

По утверждениям Headlands, Хо начал воровать «атомы» и «альфы» в огромных объемах, непосредственно копируя код и интегрируя его в свой фонд, маскируя его с помощью косметических изменений и переформатирования. Он покинул компанию в августе 2021 года, а One R Squared приступил к торговле на китайских рынках весной 2022 года.

Торговый алгоритм Headlands Technologies был не просто набором инструкций, а, по словам пресс-службы компании, «короной ее империи». Он содержал засекреченные компоненты, известные как «атомы» и «альфы», формирующие торговые стратегии на биржах. Фото Getty Images

Гражданский иск перерастает в уголовный

Дело «Headlands против Хо» вышло за рамки обычного корпоративного спора, поскольку федеральные прокуроры США, в том числе прокуратура Южного округа Нью-Йорка, занимающаяся крупнейшими делами в сфере экономических преступлений, выдвинули против Ричарда Хо уголовные обвинения.

Ранее подобные вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности, решались в пределах гражданских исков, часто заканчивавшихся вне суда или в арбитраже. Но огромный объем потенциальных доходов, связанных с этим делом, привлек внимание прокуратуры.

Важную роль в этой истории играет компания Tower Research Capital – конкурент Headlands. По версии обвинения, Хо тайно сотрудничал с Tower.

Уголовному иску предшествовал гражданский, поданный еще в 2023 году, но его приостановили до завершения более серьезного обвинения. В этом иске Headlands утверждает, что Tower инвестировала $15 млн в фонд Хо One R Squared в обмен на обязательство разрабатывать алгоритмические стратегии, которые, по утверждению истца, базировались на интеллектуальной собственности Headlands.

Это якобы привело к тому, что One R Squared функционировало как внутреннее торговое подразделение Tower, нанося Headlands ущерб в десятки миллионов долларов ежемесячно.

Однако Tower Research Capital не является фигурантом уголовного дела и называет One R Squared «сторонним поставщиком услуг». Компания также отрицает наличие заимствованных элементов в исходном коде и ссылается на обязательства разрешать споры путем арбитража как члены CME.

Позиция защиты Хо категорична. Его адвокат Дэвид Мастер заявляет, что прокуратура «перепаковала» гражданский иск Headlands по уголовному делу. «Мой подзащитный – талантливый компьютерный ученый из Кембриджа, который более 10 лет пишет трейдинговые алгоритмы, стал мишенью Headlands только потому, что решил покинуть компанию и открыть собственную в Нью-Йорке», – говорит адвокат Хо.

Защита Хо планирует доказывать в суде, что «атомы» и «альфы» Headlands на самом деле не были коммерческой тайной, а их ценность была недолговечной, сравнивая их с «открытой банкой колы», которая быстро теряет свежесть.

Дело Ричарда Хо имеет определенные параллели с кейсом программиста Goldman Sachs Сергея Алейникова. В 2015 году Алейникова признали виновным в краже кода для высокочастотной торговли и приговорили к восьми годам заключения. На фото – Алейников покидает зал федерального суда в Нью-Йорке, 2010 год. Фото Getty Images

Код, к которому нельзя прикасаться

Этот случай уникален для Уолл-стрит, поскольку дела о краже интеллектуальной собственности, особенно в контексте высокочастотной торговли и квантовых алгоритмов, редко доходят до уголовного суда, пишет Bloomberg. Обычно такие споры разрешаются в гражданских плоскостях, а не в уголовных процессах, которые могут иметь гораздо более серьезные последствия для обвиняемого.

Опытный квантовый трейдер и основатель компании QTS Capital Management Эрнест Чан подтверждает Bloomberg исключительность обвинений против Хо в непосредственном похищении кода. «Обычно кванты просто берут идею, – говорит он. – Вы не можете запретить людям использовать концепцию, которая уже в их голове».

В то же время Алок Чакраварти, бывший федеральный прокурор и эксперт по кибербезопасности, подчеркивает «очевидную ценность» этого типа кода для прибыльности. Он отмечает, что обе компании «имели потенциал зарабатывать миллиарды». Многочисленные гражданские иски между трейдинговыми компаниями могли побуждать правительство установить более четкие пределы уголовной ответственности для квантов, говорит Алок.

Дело Ричарда Хо имеет определенные параллели с кейсом программиста Goldman Sachs Сергея Алейникова. Он стал одной из центральных фигур книги Майкла Льюиса Flash Boys. В 2015 году Алейникова признали виновным в краже кода для высокочастотной торговли и приговорили к восьми годам заключения. Однако Алейников отсидел всего год, прежде чем апелляционный суд отменил приговор. Впоследствии его снова осудили по подобным обвинениям в суде штата Нью-Йорк, однако в этот раз без реального срока заключения.

Позиция обвинения по делу Хо выглядит сильной, но прокурорам придется предстать перед трудностями, говорит бывшая федеральная прокурорка Кэри Аксель. «Крайне трудно доказать технически сложное дело, – добавляет она. – Присяжные вполне могут согласиться с тем, что «атомы» и «альфы» не являются коммерческой тайной».