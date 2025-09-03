Деталі

Лідером інвестиційного раунду виступив американський фонд Ten Eleven Ventures.

IQM, заснована у 2018 році, розробляє надпровідникові квантові комп’ютери та пропонує хмарний доступ до технології.

Залучені кошти компанія планує спрямувати на вихід на ринок США, масштабування дата-центрів і виробничих ліній у світі, а також розширення чипових потужностей у Фінляндії.

Частину інвестицій компанія витратить на дослідження у сфері fault-tolerant quantum computing – технології, що має зробити квантові машини більш надійними.

Контекст

Квантові комп’ютери здатні виконувати обчислення паралельно, що відкриває можливості для вирішення задач, які недосяжні для класичних суперкомп’ютерів. Потенційні сфери їх застосування включають кібербезпеку, фінанси та науку. Над розвитком технології також працюють IBM, Microsoft та Google. Минулого року Google заявила, що її квантовий чип Willow вирішив задачу за п’ять хвилин, яку навіть найпотужніший суперкомп’ютер не зміг би опрацювати від початку існування Всесвіту.

Сектор квантових технологій активно розвивається: британська Quantinuum у серпні залучила щонайменше $594 млн, а французький стартап Alice & Bob отримав €100 млн у січні.