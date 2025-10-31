Forbes Digital підписка
Fozzy Group завершила вторую волну акселератора Fozzy Venture Studio: девять стартапов опробовали свои разработки в реальных бизнес-процессах

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Fozzy Group завершила вторую волну корпоративного акселератора Fozzy Venture Studio, в ходе которой девять стартапов опробовали свои разработки в реальных бизнес-процессах компании. Об этом сообщила пресс-служба компании.

  • В этом году на программу поступило 60 заявок, из которых выбрали 10 проектов для пилотного внедрения, а восемь успешно завершили тестирование. Дополнительно один стартап продолжил участие в предыдущем наборе.
  • Участники протестировали технологии в магазинах и сервисах Fozzy Group, получили фидбек от экспертов и представили результаты на Demo Day.

Среди прошедших пилотирование стартапов:

  • Ricky Food – приложение для продажи «секретных наборов» продуктов с приближащимся окончанием срока годности;
  • Sure – AI-ассистент для автоматизации взаимодействия с клиентами;
  • Deus Robotics – роботизированная система мониторинга полок в торговых залах;
  • Pricer24 – платформа для отслеживания цен и рыночных позиций;
  • InBoxWine – цифровое сомелье для персонализированного подбора вина;
  • Eco-Service – автоматы для сбора пустых бутылок;
  • AskFor – мобильный сервис вызова консультанта через QR-код;
  • Servus systems integration – система мульти-эквайринга для оптимизации безналичных расчетов;
  • Adminix – AI-инструмент для автоматизации внутренних процессов компании.

Большинство стартапов планируют продолжить сотрудничество с бизнес-холдингом. Особо отличился сервис AskFor, готовящийся к коммерческому запуску в 30 магазинах сети «Сільпо» – это первое масштабное внедрение решения из акселератора.

Контекст

Fozzy Venture Studio – это корпоративная акселерационная программа Fozzy Group, направленная на стартапы, разрабатывающие инновации в ритейле, логистике, автоматизации, упаковке, foodtech и экологических проектах. Fozzy Group является одной из ведущих торгово-промышленных групп Украины с сетью более 700 магазинов по всей стране, включая супермаркеты «Сільпо», оптовые гипермаркеты Fozzy, магазины у дома «Фора» и «Thrash!Траш!». Помимо продуктового ритейла, холдинг включает производство пищевых продуктов, логистику, IT, ресторанный бизнес, банковский сектор и другие направления.

