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В 2024 году через учебные программы МХП прошли около 34 000 участников – чтобы закрывать дефицит кадров, компания выращивает таланты самостоятельно. Fozzy Group вдвое увеличила количество мест на программах стажировки для молодежи, а OBRIO запустила интенсив для недостающих в штате маркетологов. Как лучшие работодатели преодолевают кадровый голод?
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