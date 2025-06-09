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53 млн грн на обучение и ставка на LinkedIn. МХП, Fozzy Group и OBRIO – среди самых активных «рекрутеров» в 2024 году. Как они привлекают таланты?

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

5 хв читання

найм у МХП, Fozzy Group, OBRIO /Коллаж Алина Кохан

Какие подходы помогают активно привлекать таланты, несмотря на кадровый голод? Опыт МХП, Fozzy Group и OBRIO Фото Коллаж Алина Кохан

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В 2024 году через учебные программы МХП прошли около 34 000 участников – чтобы закрывать дефицит кадров, компания выращивает таланты самостоятельно. Fozzy Group вдвое увеличила количество мест на программах стажировки для молодежи, а OBRIO запустила интенсив для недостающих в штате маркетологов. Как лучшие работодатели преодолевают кадровый голод?

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