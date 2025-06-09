В 2024 году через учебные программы МХП прошли около 34 000 участников – чтобы закрывать дефицит кадров, компания выращивает таланты самостоятельно. Fozzy Group вдвое увеличила количество мест на программах стажировки для молодежи, а OBRIO запустила интенсив для недостающих в штате маркетологов. Как лучшие работодатели преодолевают кадровый голод?