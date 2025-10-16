Fozzy Group – владелец сети супермаркетов «Сильпо» – опровергла информацию о возможном приобретении сети Carrefour Polska и выходе на польский рынок, о чем сообщили ранее украинские и польские медиа. Соответствующий комментарий пресс-службы украинского ритейлера Forbes Ukraine получил в ответ на запрос.

Подробности

Официальная позиция: все супермаркеты сети «Сильпо» – только в Украине, говорится в комментарии Fozzy Group.

«Это не соответствует действительности», – ответила пресс-служба Fozzy Group на вопрос о выходе на польский рынок.

Контекст

Французский ритейлер Carrefour планирует продать свои магазины в Польше – в сентябре компания поручила инвестиционному банку JP Morgan подготовить процесс продажи 768 магазинов. Одним из главных претендентов может стать украинская Fozzy Group, сообщило профильное польское издание Wiadomości Handlowe со ссылкой на источники.

В конце 2023 года совладелец Fozzy Group Владимир Костельман стал франчайзи одного из супермаркетов Carrefour в Польше. Для этого он создал отдельную компанию, руководителем которой стал директор по логистике Fozzy Group Мачей Гавронски.

В собственности Idkfa Idclip один супермаркет – в спальном районе на севере Познани. «Сильпо» выступает в этом проекте преимущественно как финансовый инвестор», – рассказывал в комментарии польскому изданию CSCO весной 2025-го Гавронски.

В 2025-м в сети «Сильпо» появилась собственная винная марка WineTruck, объединившая популярные вина из ведущих винодельческих стран мира.