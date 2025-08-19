Netpeak Group сменила название на FRACTAL

Группа IT-компаний Netpeak Group объявила о ребрендинге и теперь работает под названием FRACTAL. Об этом сообщил CEO группы IT-компаний Netpeak Group Артем Бородатюк на своей странице Facebook.

Подробности

В рамках ребрендинга меняют название, логотип, брендовые цвета. Команда, принципы работы и миссия III﹥I остаются неизменными.

Название Netpeak Group появилось еще в 2015 году как «временное решение» для зонтичного бренда, однако со временем начало создавать путаницу между группой компаний, диджитал-агентством и продуктовыми бизнесами.

Новое название отражает ключевой принцип – самоподобие. Как фракталы, отдельные компании группы повторяют общие подходы к менеджменту, культуре и ценностям, в то же время создавая собственные подпроекты.

В новую айдентику заложено шесть требований: наследственность, системность в хаосе, постоянное усовершенствование, загадочность, современность и самоподобие.

Новый логотип FRACTAL имеет 20 паттернов и 12 форм.

Контекст

Netpeak Group запланировала ребрендинг, чтобы главную компанию не путали с другими бизнесами группы, в названиях которых также есть слово Netpeak, сказал Бородатюк в эфире «Business Breakfast с Владимиром Федориным» в апреле 2025-го.

Netpeak Group появилась в 2015 году как зонтичный бренд.

По состоянию на начало 2025-го в Netpeak Group входит более 30 компаний, среди которых маркетинговое агентство Inweb, онлайн-университет Choice 31, стартап-студия Tonti Laguna Group, LMS-система Academy Ocean. Один из самых успешных бизнесов группы – стартап-студия приложений KissMyApps. Продуктами Netpeak Group пользуются государственный ПриватБанк, сервис поиска работы Work.ua, ритейлер «Эпицентр» и доска объявлений OLX.

По данным DOU, группа входит в пятерку украинских компаний, наиболее активно нанимающих новых сотрудников в 2025 году, а по показателям ревеню группы последние четыре года рос в среднем на 77% год к году.