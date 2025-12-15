Frontline Robotics и Quantum Systems запускают первое украинско-немецкое оборонное предприятие – Quantum Frontline Industries. В рамках проекта в Германии запускают первую в Европе полностью автоматизированную промышленную линию по производству дронов для Сил обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании 15 декабря.

Детали

Инициатива реализуется в рамках программы Build with Ukraine.

Новосозданное предприятие будет специализироваться на серийном производстве дронов «Зум» и «Линза», разработанных Frontline Robotics. Все роботизированные системы будут изготавливать в Германии и поставлять Силам обороны Украины в объемах, определенных Министерством обороны.

Проект предусматривает создание рабочих мест для граждан Украины на территории Германии.

Quantum Systems будет отвечать за промышленную инфраструктуру и административное сопровождение, тогда как Frontline Robotics предоставит производственную лицензию, а также обеспечит обучение и инструктаж персонала.

Запуск совместного предприятия является важным шагом, который может стать примером для будущих международных оборонных проектов и обеспечить украинские Силы обороны тысячами дронов, отметил CEO Frontline Robotics Евгений Третьяк.

Украинский опыт применения дронов уже изменил характер современной войны, а теперь партнерство позволит переосмыслить подходы к оборонному промышленному производству на европейском уровне, добавил соруководитель Quantum Systems Свен Крук.

В Frontline Robotics отмечают, что высокий спрос на их дроны на фронте требует быстрого масштабирования серийного производства. Создание предприятия в Германии позволяет расширить мощности в более безопасных условиях и усилить возможности Вооруженных сил Украины.

Quantum Frontline Industries сосредоточится на трех ключевых направлениях: масштабировании производства, расширении продуктового портфеля и разработке новых решений, которые сочетают немецкую инженерию с украинскими военными инновациями, пояснил исполнительный директор Quantum Systems Маттиас Лена.

Контекст

Quantum Systems – европейская компания, разрабатывающая беспилотные системы. Поставляет военным, государственным и коммерческим клиентам ISR-системы, автономные платформы и интегрированные миссии. Продукты сочетают аппаратное обеспечение, искусственный интеллект и совместимое программное обеспечение.

Frontline Robotics – украинская DefenceTech-компания, основанная в августе 2023 года. Основатели с 2014 года создавали технологии для ВСУ, которые прошли боевые испытания. Компания разрабатывает воздушные и наземные роботизированные системы: разведывательный БпЛА «Зум», дрон-бомбер «Линза» и роботизированную турель «Буря».