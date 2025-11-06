Украинская компания DroneUA, специализирующаяся на решениях в сфере БпЛА и робототехники, открыла свой первый офис в Лондоне. Это стало третьим зарубежным представительством компании. Об этом сообщил основатель DroneUA Валерий Яковенко 6 ноября.

Подробности

«С сегодняшнего дня над DroneUA официально никогда не будет садиться солнце. Мы открыли первое представительство в Великобритании!» – написал он в своем Facebook.

По его словам, выбор Лондона обусловлен тем, что среди европейских партнеров именно Британия лучше понимает роль украинских инженеров в развитии современных технологий. Офис DroneUA расположен в престижном районе Найтсбридж.

«Это экономика, которая быстро адаптируется, поддерживает инновации и смотрит в будущее, как и мы. К нашему американскому офису теперь добавляется британский, и это еще один шаг в глобализации украинского бизнеса и технологий», – подчеркнул Яковенко.

Контекст

DroneUA – украинская технологическая компания, интегрирующая дроны и инновационные решения в бизнес-процессы, прежде всего в агросекторе. На рынке Украины и Восточной Европы она является одним из ведущих импортеров и дистрибьюторов дронов от топовых производителей. В портфеле – продукты и технологии от XAG, Pix4D, Parrot, DroneDeploy, EcoFlow, Chasing, AgroCares и т.д. Компания располагает собственными инженерными, производственными и сервисными подразделениями, а также центром обработки данных. Решения DroneUA применяются более чем на 4 млн гектаров сельхозземель в Украине.