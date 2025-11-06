Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

DroneUA открыла представительство в Великобритании

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украинская компания DroneUA, специализирующаяся на решениях в сфере БпЛА и робототехники, открыла свой первый офис в Лондоне. Это стало третьим зарубежным представительством компании. Об этом сообщил основатель DroneUA Валерий Яковенко 6 ноября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • «С сегодняшнего дня над DroneUA официально никогда не будет садиться солнце. Мы открыли первое представительство в Великобритании!» – написал он в своем Facebook.
  • По его словам, выбор Лондона обусловлен тем, что среди европейских партнеров именно Британия лучше понимает роль украинских инженеров в развитии современных технологий. Офис DroneUA расположен в престижном районе Найтсбридж.
  • «Это экономика, которая быстро адаптируется, поддерживает инновации и смотрит в будущее, как и мы. К нашему американскому офису теперь добавляется британский, и это еще один шаг в глобализации украинского бизнеса и технологий», – подчеркнул Яковенко.

Контекст

DroneUA – украинская технологическая компания, интегрирующая дроны и инновационные решения в бизнес-процессы, прежде всего в агросекторе. На рынке Украины и Восточной Европы она является одним из ведущих импортеров и дистрибьюторов дронов от топовых производителей. В портфеле – продукты и технологии от XAG, Pix4D, Parrot, DroneDeploy, EcoFlow, Chasing, AgroCares и т.д. Компания располагает собственными инженерными, производственными и сервисными подразделениями, а также центром обработки данных. Решения DroneUA применяются более чем на 4 млн гектаров сельхозземель в Украине.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні