Frontline Robotics та Quantum Systems запускають перше українсько-німецьке оборонне підприємство – Quantum Frontline Industries. У межах проєкту в Німеччині запускають першу в Європі повністю автоматизовану промислову лінію з виробництва дронів для Сил оборони України. Про це повідомила пресслужба компанії 15 грудня.
- Ініціатива реалізується в рамках програми Build with Ukraine.
- Новостворене підприємство спеціалізуватиметься на серійному виробництві дронів «Зум» і «Лінза», розроблених Frontline Robotics. Усі роботизовані системи виготовлятимуться в Німеччині та постачатимуться Силам оборони України в обсягах, визначених Міністерством оборони.
- Проєкт передбачає створення робочих місць для громадян України на території Німеччині.
- Quantum Systems відповідатиме за промислову інфраструктуру й адміністративний супровід, тоді як Frontline Robotics надасть виробничу ліцензію, а також забезпечить навчання й інструктаж персоналу.
- Запуск спільного підприємства є важливим кроком, який може стати прикладом для майбутніх міжнародних оборонних проєктів і забезпечити українські Сили оборони тисячами дронів, зазначив CEO Frontline Robotics Євгена Третяка.
- Український досвід застосування дронів уже змінив характер сучасної війни, а тепер партнерство дозволить переосмислити підходи до оборонного промислового виробництва на європейському рівні, додав співкерівник Quantum Systems Свен Крук.
- У Frontline Robotics наголошують, що високий попит на їхні дрони на фронті вимагає швидкого масштабування серійного виробництва. Створення підприємства в Німеччині дає змогу розширити потужності в безпечніших умовах і посилити спроможності Збройних сил України.
- Quantum Frontline Industries зосередиться на трьох ключових напрямах: масштабуванні виробництва, розширенні продуктового портфеля та розробці нових рішень, які поєднують німецьку інженерію з українськими військовими інноваціями, пояснив виконавчий директор Quantum Systems Маттіас Лена.
Контекст
Quantum Systems – європейська компанія, що розробляє безпілотні системи. Постачає військовим, державним і комерційним клієнтам ISR-системи, автономні платформи та інтегровані місії. Продукти поєднують апаратне забезпечення, штучний інтелект і сумісне програмне забезпечення.
Frontline Robotics – українська defence tech компанія, заснована в серпні 2023 року. Засновники з 2014 року створювали технології для ЗСУ, які пройшли бойові випробування. Компанія розробляє повітряні та наземні роботизовані системи: розвідувальний БПЛА «Зум», дрон-бомбер «Лінза» та роботизовану турель «Буря».
