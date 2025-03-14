G7 пригрозила России новыми санкциями в случае отказа от прекращения огня

Страны «Большой семерки» (G7) предупредили Россию, что она должна последовать примеру Украины и поддержать план прекращения огня, иначе столкнется с новыми санкциями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект заявления, подготовленный по итогам встречи министров иностранных дел G7.
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Подробности
- G7 призывает Россию действовать взаимно, согласившись на перемирие на равных условиях с полным его выполнением. В заявлении отмечается, что любое прекращение огня должно быть настоящим и действенным.
- Страны G7 подчеркнули необходимость надежных мер безопасности, которые позволят Украине эффективно сдерживать и защищаться от предстоящей агрессии со стороны РФ.
Контекст
11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась встреча представителей Украины и США. Прибывший туда в понедельник госсекретарь США Марко Рубио отметил, что цель переговоров – выяснить, на какие уступки может пойти Украина, учитывая неопределенность позиции России.
Результатом стало одобрение Украиной 30-дневного перемирия при условии, что Россия тоже его поддержит. Андрей Ермак сообщил, что на следующей неделе специалисты приступят к разработке подробностей соглашения о прекращении огня.
В то же время Дональд Трамп пригрозил России «разрушительными» санкциями в случае провала мирного процесса. «Есть финансовые инструменты, которые будут болезненными», – сказал он, подчеркнув, что это может существенно повлиять на Москву. «Я хочу мира, поэтому не хочу это применять», – добавил президент США.
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