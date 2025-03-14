Країни G7 пригрозили Росії новими санкціями у разі відмови від припинення вогню

Країни «Великої сімки» (G7) попередили Росію, що вона повинна наслідувати приклад України та підтримати план припинення вогню, інакше зіткнеться з новими санкціями. Про це пише Reuters із посиланням на проєкт заяви, підготований за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ G7.

Деталі

G7 закликає Росію діяти взаємно, погодившись на перемир’я на рівних умовах із повним його виконанням. У заяві наголошується, що будь-яке припинення вогню мусить бути справжнім і дієвим.

Країни G7 наголосити на необхідності надійних заходів безпеки, які дозволять Україні ефективно стримувати та захищатися від майбутньої агресії з боку РФ.

Контекст

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулася зустріч представників України та США. Держсекретар США Марко Рубіо, який прибув туди в понеділок, зазначив, що мета переговорів – з’ясувати, які поступки може зробити Україна, враховуючи невизначеність позиції Росії.

Результатом стало схвалення Україною 30-денного перемир’я за умови, що Росія також його підтримає. Андрій Єрмак повідомив, що наступного тижня фахівці розпочнуть розробку деталей угоди про припинення вогню.

Водночас Дональд Трамп пригрозив Росії «руйнівними» санкціями у разі провалу мирного процесу. «Є фінансові інструменти, які будуть болючими», – сказав він BBC, наголосивши, що це може істотно вплинути на Москву. «Я прагну миру, тому не хочу цього застосовувати», – додав президент США.