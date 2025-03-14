Країни G7 пригрозили Росії новими санкціями у разі відмови від припинення вогню

Країни «Великої сімки» (G7) попередили Росію, що вона повинна наслідувати приклад України та підтримати план припинення вогню, інакше зіткнеться з новими санкціями. Про це пише Reuters із посиланням на проєкт заяви, підготований за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ G7.
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Деталі
- G7 закликає Росію діяти взаємно, погодившись на перемир’я на рівних умовах із повним його виконанням. У заяві наголошується, що будь-яке припинення вогню мусить бути справжнім і дієвим.
- Країни G7 наголосити на необхідності надійних заходів безпеки, які дозволять Україні ефективно стримувати та захищатися від майбутньої агресії з боку РФ.
Контекст
11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулася зустріч представників України та США. Держсекретар США Марко Рубіо, який прибув туди в понеділок, зазначив, що мета переговорів – з’ясувати, які поступки може зробити Україна, враховуючи невизначеність позиції Росії.
Результатом стало схвалення Україною 30-денного перемир’я за умови, що Росія також його підтримає. Андрій Єрмак повідомив, що наступного тижня фахівці розпочнуть розробку деталей угоди про припинення вогню.
Водночас Дональд Трамп пригрозив Росії «руйнівними» санкціями у разі провалу мирного процесу. «Є фінансові інструменти, які будуть болючими», – сказав він BBC, наголосивши, що це може істотно вплинути на Москву. «Я прагну миру, тому не хочу цього застосовувати», – додав президент США.
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