В структуре «Галс Агро» работает шесть биогазовых заводов – на различном сырье и по разным технологиям. Общее поколение превышает 15 мегаватт электроэнергии, часть которой уже направляют на производство биометана. Об этом рассказал генеральный директор и совладелец компании Сергей Кравчук в интервью Landlord.
- Компания начала разработку этого направления еще в 2000-х годах, а фактическое строительство биогазовых комплексов началось в 2016-м.
- «Мы никогда не рассматривали биометан как отдельный бизнес. Речь идет о биоэнергетике как стратегическом направлении. Путь был длинным, сложным и многофакторным. Это не один-два объекта, а полноценный производственный кластер. И уже сейчас видно, как многие аграрные компании во время войны также начинают включать биоэнергетику в свои портфели. Рынок созрел», – отметил Кравчук.
- Он подчеркнул, что во время блэкаутов генерация стала страховкой компании. «Регионы, где установлены наши объекты, работали без перебоев. Отключений не было не только у нас – электричество не выключали и в окружающих сетях, потому что мы обеспечивали стабильность», – рассказал руководитель компании.
- Потенциал биоэнергетики в Украине остается огромным, а ключевые вызовы – в области государственной политики и условий выхода на внешние рынки, а не в технологиях. По его словам, Европейский Союз – главный потребитель биометана в мире, и для Украины открывается уникальная возможность занять долю рынка.
- «ЕС к 2030 году планирует выйти на производство 35 млрд кубометров биометана. Для сравнения, до полномасштабного вторжения Украина потребляла 20 млрд кубометров природного газа. А сейчас в Европе производят 6 млрд – еще 29 млрд остаются открытыми. Это действительно можно назвать голубым океаном», – подытожил Сергей Кравчук.
«Галс Агро» работает в Киевской и Черниговской областях, специализируется на производстве зерновых, сахара, выращивании индейки и производстве мясопродуктов. Земельный банк – 35 000 га.
В состав «Галс Агро» входят два сахарных завода, семь агропромышленных фирм, фермы по выращиванию индеек, ореховые и яблоневые сады, свиноферма, четыре биогазовых завода, два элеватора и комбикормовый завод.
Учредители компании – Сергей Кравчук (15%), «ГАЛС-К ЛТД» (85%). Основной бенефициар – Сергей Кравчук. Выручка ООО «ГОПАК» за 2024 год – более 450 млн грн.
ООО «Городище-Пустоваровская аграрная компания» (ООО «ГОПАК»), входящее в холдинг «Галс Агро» 24 июня впервые экспортировало биометан собственного производства. Оно стало третьей компанией, начавшей экспорт в ЕС, после Vitagro и МХП.
Украинские производители могут экспортировать биометан в страны ЕС через украинскую ГТС, присоединяя биометановые установки как к газотранспортной, так и к газораспределительным сетям, объясняло Минэнерго.
Средняя цена биометана при экспорте в Европу может составить примерно €900 за 1000 кубометров, сообщил глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха. По его словам, цена ресурса существенно зависит от сырья и сектора, в который он продается.
