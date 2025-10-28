«Галс Агро» работает в Киевской и Черниговской областях, специализируется на производстве зерновых, сахара, выращивании индейки и производстве мясопродуктов. Земельный банк – 35 000 га.

В состав «Галс Агро» входят два сахарных завода, семь агропромышленных фирм, фермы по выращиванию индеек, ореховые и яблоневые сады, свиноферма, четыре биогазовых завода, два элеватора и комбикормовый завод.

Учредители компании – Сергей Кравчук (15%), «ГАЛС-К ЛТД» (85%). Основной бенефициар – Сергей Кравчук. Выручка ООО «ГОПАК» за 2024 год – более 450 млн грн.