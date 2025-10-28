У структурі «Галс Агро» працює шість біогазових заводів – на різній сировині та за різними технологіями. Загальна генерація перевищує 15 мегават електроенергії, частину якої вже спрямовують на виробництво біометану. Про це розповів генеральний директор і співвласник компанії Сергій Кравчук в інтерв’ю Landlord .

Деталі

Компанія почала розробку цього напряму ще у 2000-х роках, а фактичне будівництво біогазових комплексів стартувало у 2016-му.

«Ми ніколи не розглядали біометан як окремий бізнес. Йдеться про біоенергетику як стратегічний напрям. Шлях був довгим, складним і багатофакторним. Це не один-два об’єкти, а повноцінний виробничий кластер. І вже зараз видно, як багато аграрних компаній під час війни також починають включати біоенергетику до своїх портфелів. Ринок дозрів», – зазначив Кравчук.

Він наголосив, що під час блекаутів генерація стала страховкою компанії. «Регіони, де встановлені наші об’єкти, працювали без перебоїв. Відключень не було не лише в нас – електрику не вимикали і в навколишніх мережах, бо ми забезпечували стабільність», – розповів керівник компанії.

Потенціал біоенергетики в Україні залишається величезним, а ключові виклики – у площині державної політики та умов виходу на зовнішні ринки, а не в технологіях. За його словами, Європейський Союз – головний споживач біометану у світі, і для України відкривається унікальна можливість зайняти частку ринку.

«ЄС до 2030 року планує вийти на виробництво 35 млрд кубометрів біометану. Для порівняння: до повномасштабного вторгнення Україна споживала 20 млрд кубометрів природного газу. А зараз у Європі виробляють 6 млрд – ще 29 млрд залишаються відкритими. Це справді можна назвати блакитним океаном», – підсумував Сергій Кравчук.

«Галс Агро» «Галс Агро» працює у Київській та Чернігівській областях, спеціалізується на виробництві зернових, цукру, вирощуванні індички і виробництві мʼясопродуктів. Земельний банк – 35 000 га. До складу «Галс Агро» входять два цукрових заводи, сім агропромислових фірм, ферми з вирощування індиків, горіхові та яблуневі сади, свиноферма, чотири біогазових заводи, два елеватори і комбікормовий завод. Засновники компанії – Сергій Кравчук (15%), «ГАЛС-К ЛТД» (85%). Основний бенефіціар – Сергій Кравчук. Виторг ТОВ «ГОПАК» за 2024 рік – понад 450 млн грн. Читати більше Згорнути

Контекст

ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ТОВ «ГОПАК»), що входить до холдингу «Галс Агро» 24 червня вперше експортувала біометан власного виробництва. Вона стала третьою компанією, яка почала експорт до ЄС, після Vitagro та МХП.

Українські виробники можуть експортувати біометан до країн ЄС через українську ГТС, приєднуючи біометанові установки як до газотранспортної, так і до газорозподільних мереж, пояснювало Міненерго.

Середня ціна біометану при експорті в Європу може становити приблизно €900 за 1000 кубометрів, повідомив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха. За його словами, ціна ресурсу дуже залежить від сировини і сектору, в який він продається.