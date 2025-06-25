ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ТОВ «ГОПАК»), що входить до холдингу «Галс Агро» 24 червня вперше експортувала біометан власного виробництва. Про це пише видання ExPro з посиланням на джерела на ринку. Таким чином «Галс Агро» стала третім експортером біометану після «Вітагро» та МХП.

Деталі

«Галс Агро» експортувала майже 73 000 куб м біометану , що зберігався в українських ПСГ, газотранспортною системою через Угорщину. Покупець – німецька Uniper.

, що зберігався в українських ПСГ, газотранспортною системою через Угорщину. Покупець – німецька Uniper. Компанія запустила виробництво першого промислового біометану в 2023 році на Линовицькому біогазовому комплексі. В листопаді 2024 року компанія почала закачувати біометан до ПСГ.

«Галс Агро» «Галс Агро» працює у Київській та Чернігівській областях, спеціалізується на виробництві зернових, цукру, вирощуванні індички і виробництві мʼясопродуктів. Земельний банк – 35 000 га. До складу «Галс Агро» входять два цукрових заводи, сім агропромислових фірм, ферми з вирощування індиків, горіхові і яблуневі сади, свиноферма, чотири біогазових заводи, два елеватори і комбікормовий завод. Засновники компанії – Сергій Кравчук (15%), «ГАЛС-К ЛТД» (85%). Основний бенефіціар – Сергій Кравчук. Виторг ТОВ «ГОПАК» за 2024 рік – понад 450 млн грн. Читати більше Згорнути

Контекст

7 лютого Vitagro вперше експортувала біометан з України. Вже 11 лютого до неї приєдналася МХП.

Інша компанія з групи МХП у травні розпочала експорт скрапленого біометану (bio-LNG). Загалом, українські компанії вже експортували близько 835 000 куб м газоподібного біометану до Європи.

Українські виробники можуть експортувати біометан до країн ЄС через українську ГТС, приєднуючи біометанові установки як до газотранспортної, так і до газорозподільних мереж, пояснило Міненерго.

Середня ціна біометану при експорті в Європу може становити приблизно €900 за 1000 кубометрів, повідомив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха. За його словами, ціна ресурсу дуже залежить від сировини і сектору, в який він продається.