«Газпром» готує масові звільнення співробітників на тлі збитків і втрати експорту до Європи

Російський газовий монополіст «Газпром», який втратив європейський ринок газу і отримав сотні мільярдів рублів збитків, готує масові звільнення співробітників центрального апарату. Про це пише Moscow Times із посиланням на росЗМІ, які ознайомилися з листом голові «Газпрому» Олексію Міллеру від заступниці голови правління Олени Ілюхіної.

Деталі

Компанія розглядає можливість скорочення 1600 працівників головного офісу. У листі Ілюхіна вказує на «виклики, що стоять перед групою «Газпром» і необхідністю «оптимізації витрат на всіх рівнях управлінських і виробничих процесів».

«Газпром» щорічно витрачає 50 млрд рублів тільки на зарплати співробітникам центрального офісу, пише Ілюхіна. Їх чисельність, за її оцінками, можна скоротити з 4100 до 2500 осіб.

Кандидатів на звільнення «Газпром» планує вибрати протягом місяця – до 15 лютого.

Контекст

«Газпром» втратив дві третини експорту: 2023 року його постачання до дальнього зарубіжжя становили лише 69 млрд кубометрів. Це найнижчий показник із 1985 року. А експорт до Європи впав до 28 млрд кубів – до рівня другої половини 1970-х років.

Надії Кремля на Китай, якому Володимир Путін пропонував збільшити закупівлі газу до 100 млрд кубометрів на рік, виявилися марними. Сі Цзіньпін так і не підписав контракту на будівництво газопроводу «Сила Сибіру – 2», а труба «Сила Сибіру – 1», запущена наприкінці 2019 року, компенсувала «Газпрому» лише чверть від колишніх постачань до ЄС навіть після виходу на повну потужність – 38 млрд кубометрів на рік.

За підсумками 2023 року, «Газпром» отримав перший за чверть століття чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а його розмір – 629 млрд рублів – став рекордним за весь час, що існує компанія.

У 2024 році «Газпром» повернувся до прибутку за МСФЗ, який склав 989 млрд рублів за січень – вересень. Однак його газовий бізнес залишився глибоко збитковим: за перше півріччя втрати склали 480,6 млрд рублів, згідно зі звітністю за РСБО.

Припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2025 року позбавить «Газпром» ще приблизно $6 млрд річної виручки, оцінює аналітик БКС Рональд Сміт.