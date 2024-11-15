«Газпром» прекращает экспорт газа в Австрию после проигрыша суда компании OMV на $242 млн. Цены в Европе выросли

Цены на газ в Европе выросли после новости, что российский «Газпром» с 16 ноября прекратит экспорт газа австрийской компании OMV Gas Marketing & Trading, пишет Bloomberg 15 ноября. «Газпром» решил остановить поставки газа после того, как OMV заявила, что прекратит выплаты по контракту с учетом решения суда о взыскании с российского монополиста $242 млн.

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«Газпром» сообщил австрийской компании об уменьшении поставок газа до нуля с 16 ноября. Отключение происходит на фоне понижения температуры и начала отопительного сезона, отметило издание.

Прекращение поставок – значительное событие для рынка Европы, несмотря на усилия, направленные на отказ от российского газа. Фьючерсы на газ в Европе уже выросли на 2,7% – до €47,49 за мегаватт-час.

Цены растут, поскольку прекращение поставок из Австрии произойдет на несколько дней раньше, чем ожидалось, сказала Флоренс Шмидт, европейский энергетический стратег Rabobank. По ее словам, несмотря на то, что на рынке достаточно газа, это прекращение означает, что зимой потребуется больший отбор газа из хранилищ и более высокий спрос на сжиженный природный газ.

Ранее OMV заявила, что хорошо подготовилась и к такому варианту, создав альтернативные маршруты поставок газа из других источников, как и дополнительные мощности для таких поставок.

Контекст

В январе 2023 года австрийская OMV инициировала арбитраж против «Газпрома» из-за нерегулярных поставок газа от «Газпром экспорта» через Германию и в конце концов их полного прекращения в сентябре 2022 года. 14 ноября стало известно, что OMV выиграла суд на $242 млн.

Австрийская компания планировала включить полученный газ в счет погашения долга.

В OMV не исключали, что в ответ «Газпром» может прекратить поставки газа в Австрию.

Доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 18% в июне 2024 года, в то же время импорт от таких партнеров, как Норвегия и США, увеличился, сообщала Еврокомиссия. Блок сократил спрос на газ в период с августа 2022-го по май 2024-го на 138 млрд кубометров.