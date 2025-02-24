Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по поводу годовщины вторжения. США и РФ голосовали против

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию авторства Украины и других стран по случаю годовщины вторжения РФ, свидетельствует прямая трансляция заседания 24 февраля. В ходе рассмотрения США заявили, что не поддержат украинскую резолюцию по поводу войны в Украине, и просили ее отозвать, сказала временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши. Генассамблея ООН также приняла предложенную США резолюцию по поправкам европейских стран.

Ключевые факты

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по поводу третьей годовщины российской войны «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине».

За проголосовали 93 страны, воздержались – 65, против – 18, среди них РФ и США.

Фото: скрин с прямой трансляции

За американский вариант резолюции с тремя поправками проголосовали 93, против – 8, воздержались – 73, в их числе – США и Украина. Поправка России в американскую резолюцию не собрала голосов.

В резолюцию США внесли поправки европейских стран, в частности, слова «конфликт между Российской Федерацией и Украиной» заменили словами «полномасштабное вторжение» России.

Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца, представляя резолюцию Украины, подчеркнула, что ООН должна подтвердить, что «агрессия должна быть осуждена и дискредитирована, а не вознаграждена».

«Наша позиция должна включать существенные элементы и гарантировать, что любая предстоящая мирная инициатива будет соответствовать принципам Устава ООН. Именно это лежит в основе проекта резолюции, который я имею честь представить сегодня от имени широкой группы соавторов», – сказала Беца.

В то же время США просили Генеральную ассамблею поддержать предложенную ими резолюцию немедленно после рассмотрения резолюции, разработанной Украиной. «Резолюция сосредоточена на одной простой идее – прекращении войны. Путь к миру возможен. Господин президент, именно поэтому США выступили против выдвижения другой резолюции, и поэтому мы не можем поддержать резолюцию Украины, и мы призываем ее отозвать в пользу решительного заявления, которое обязывает нас прекратить войну и работать над продолжительным миром», – сказала Ши на заседании Генассамблеи ООН, пишет «Интерфакс-Украина».

По ее словам, «в эту третью годовщину нам нужна резолюция, отмечающая обязательства всех государств – членов ООН окончательно положить конец войне».

«В проекте резолюции, представленном США, говорится именно об этом. Наш проект призывает как можно быстрее прекратить конфликт и далее призывает к крепкому миру между Украиной и Россией. Это то, что сейчас необходимо, и мы призываем все страны-члены, включая Украину и Россию, присоединиться к нам в этих усилиях. Простое историческое заявление Генеральной ассамблеи, которое смотрит вперед, а не назад», – утверждает Ши.

Россия называла «шагом в правильном направлении» подготовленный США проект резолюции по Украине, но рассчитывала на включение своей поправки по «устранению коренных причин украинского кризиса», заявлял представитель РФ Василий Небензя на Генассамблее ООН.

Контекст

Украина и ЕС вели переговоры с государствами – членами ООН в течение последнего месяца. Резолюции Генеральной Ассамблеи не являются обязательными, но имеют политический вес, отражая глобальный взгляд на войну. Ни одна страна не имеет права вето в ассамблее.

В тексте Украины и ЕС «подтверждается неотложная необходимость прекратить войну в этом году и удвоить дипломатические усилия для снижения рисков дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине». В тексте Украины и ЕС отмечается необходимость выполнения предыдущих резолюций ООН, которые требуют от России вывода своих войск с международно признанной территории Украины, а также призывают Москву прекратить боевые действия.

Генеральная Ассамблея приняла шесть резолюций в отношении войны в первый год, осуждая Москву и требуя от России вывести все свои войска.

США предлагают собственный проект резолюции. В документе также есть «призыв к скорейшему прекращению конфликта и настоятельно рекомендуется установить крепкий мир между Украиной и Россией». Россия предложила поправку к этой строке, и теперь она звучит так: «призывает к скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его коренных причин, и в дальнейшем призывает к крепкому миру между Украиной и Россией».