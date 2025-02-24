Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по поводу годовщины вторжения. США и РФ голосовали против

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию авторства Украины и других стран по случаю годовщины вторжения РФ, свидетельствует прямая трансляция заседания 24 февраля. В ходе рассмотрения США заявили, что не поддержат украинскую резолюцию по поводу войны в Украине, и просили ее отозвать, сказала временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши. Генассамблея ООН также приняла предложенную США резолюцию по поправкам европейских стран.
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Ключевые факты
- Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по поводу третьей годовщины российской войны «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине».
- За проголосовали 93 страны, воздержались – 65, против – 18, среди них РФ и США.
- За американский вариант резолюции с тремя поправками проголосовали 93, против – 8, воздержались – 73, в их числе – США и Украина. Поправка России в американскую резолюцию не собрала голосов.
- В резолюцию США внесли поправки европейских стран, в частности, слова «конфликт между Российской Федерацией и Украиной» заменили словами «полномасштабное вторжение» России.
- Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца, представляя резолюцию Украины, подчеркнула, что ООН должна подтвердить, что «агрессия должна быть осуждена и дискредитирована, а не вознаграждена».
- «Наша позиция должна включать существенные элементы и гарантировать, что любая предстоящая мирная инициатива будет соответствовать принципам Устава ООН. Именно это лежит в основе проекта резолюции, который я имею честь представить сегодня от имени широкой группы соавторов», – сказала Беца.
- В то же время США просили Генеральную ассамблею поддержать предложенную ими резолюцию немедленно после рассмотрения резолюции, разработанной Украиной. «Резолюция сосредоточена на одной простой идее – прекращении войны. Путь к миру возможен. Господин президент, именно поэтому США выступили против выдвижения другой резолюции, и поэтому мы не можем поддержать резолюцию Украины, и мы призываем ее отозвать в пользу решительного заявления, которое обязывает нас прекратить войну и работать над продолжительным миром», – сказала Ши на заседании Генассамблеи ООН, пишет «Интерфакс-Украина».
- По ее словам, «в эту третью годовщину нам нужна резолюция, отмечающая обязательства всех государств – членов ООН окончательно положить конец войне».
- «В проекте резолюции, представленном США, говорится именно об этом. Наш проект призывает как можно быстрее прекратить конфликт и далее призывает к крепкому миру между Украиной и Россией. Это то, что сейчас необходимо, и мы призываем все страны-члены, включая Украину и Россию, присоединиться к нам в этих усилиях. Простое историческое заявление Генеральной ассамблеи, которое смотрит вперед, а не назад», – утверждает Ши.
- Россия называла «шагом в правильном направлении» подготовленный США проект резолюции по Украине, но рассчитывала на включение своей поправки по «устранению коренных причин украинского кризиса», заявлял представитель РФ Василий Небензя на Генассамблее ООН.
Контекст
Украина и ЕС вели переговоры с государствами – членами ООН в течение последнего месяца. Резолюции Генеральной Ассамблеи не являются обязательными, но имеют политический вес, отражая глобальный взгляд на войну. Ни одна страна не имеет права вето в ассамблее.
В тексте Украины и ЕС «подтверждается неотложная необходимость прекратить войну в этом году и удвоить дипломатические усилия для снижения рисков дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине». В тексте Украины и ЕС отмечается необходимость выполнения предыдущих резолюций ООН, которые требуют от России вывода своих войск с международно признанной территории Украины, а также призывают Москву прекратить боевые действия.
Генеральная Ассамблея приняла шесть резолюций в отношении войны в первый год, осуждая Москву и требуя от России вывести все свои войска.
США предлагают собственный проект резолюции. В документе также есть «призыв к скорейшему прекращению конфликта и настоятельно рекомендуется установить крепкий мир между Украиной и Россией». Россия предложила поправку к этой строке, и теперь она звучит так: «призывает к скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его коренных причин, и в дальнейшем призывает к крепкому миру между Украиной и Россией».
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