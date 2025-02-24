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Зеленский пригласил Трампа встретиться как можно скорее для обсуждения гарантий безопасности

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа встретиться как можно скорее, чтобы договориться о гарантиях мира и безопасности для Украины. Об этом он сказал во время встречи лидеров Большой семерки (G7) 24 февраля, в которой виртуально принял участие Трамп.

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Ключевые факты

  • «Мы должны встретиться как можно скорее, чтобы определить условия гарантий мира и безопасности», – сказал Зеленский.
  • По его словам, «наши команды уже продуктивно работают с США над экономическим соглашением, которое мы надеемся подписать в Вашингтоне».
  • «Господин Трамп, мы бы очень хотели услышать вас, потому что все наши люди, семьи очень взволнованы тем, будет ли американская поддержка, будет ли Америка лидером свободного мира», – сказал он, добавив, что «для людей и жизни в целом важно, чтобы американская поддержка и помощь оставалась».
  • «Я считаю, что мы можем эффективно работать над гарантиями безопасности мира. Но для этого нужно, чтобы все, кто пострадал в этой войне, – все были в обсуждении. Так должен выглядеть стол переговоров, и я надеюсь, что мы достигнем его как можно скорее – не через ошибки, а через добрую волю», – сказал он.
  • По словам Зеленского, встреча лидеров G7 была продуктивной.
  • «Очень рассчитываем на единство мира – Европы, Америки, всех частей мира и народов, стремящихся жить в мире и на основе предполагаемых правил, на основе международного права», – сказал он.
  • Он отметил необходимость гарантий безопасности для Украины и реальных путей, как обеспечить прекращение этой войны и недопущение новой.

Контекст

12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. После этого Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между РФ и США, продолжавшиеся 4,5 часа. Стороны договорились, что группы переговорщиков РФ и США «вступят в контакт» по вопросу войны Украины. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать какие-либо договоренности, принятые США и РФ без участия Украины.

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» из-за отказа от проведения голосования во время войны. По его словам, Зеленский якобы уговорил США потратить $350 млрд, чтобы вступить в войну, которую «невозможно выиграть».

21 февраля Трамп вообще заявил об отсутствии необходимости участия Зеленского в переговорах по прекращению войны с Россией. Он подчеркнул, что Зеленский в течение трех лет якобы «проводил встречи» и до сих пор не мог прекратить войну.

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