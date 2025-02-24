Генасамблея ООН підтримала резолюцію України щодо річниці вторгнення. США та РФ голосували проти

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію авторства України та інших країн з нагоди річниці вторгнення РФ, свідчить пряма трансляція засідання 24 лютого. Під час розгляду США заявили не підтримають українську резолюцію щодо війни в Україні і просили її відкликати, сказала тимчасова повірена у справах США при ООН Дороті Ші. Генасамблея ООН також ухвалила запропоновану США резолюцію з поправками європейських країн.

Ключові факти

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію України щодо третьої річниці російської війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні».

«За» проголосували – 93 країни, утрималися – 65, «проти» – 18, серед них – РФ та США.

Фото: скрін із прямої трансляції

За американський варіант резолюції із трьома поправками проголосували 93 – «за», 8 – «проти», 73 – утрималися, серед них – США та Україна. Поправка Росії до американської резолюції не назбирала голосів.

Заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца, представляючи резолюцію України, наголосила, що ООН повинна підтвердити, що «агресія має бути засуджена і дискредитована, а не винагороджена».

«Наша позиція повинна включати суттєві елементи і гарантувати, що будь-яка майбутня мирна ініціатива відповідатиме принципам Статуту ООН. Саме це лежить в основі проєкту резолюції, який я маю честь представити сьогодні від імені широкої групи співавторів», – сказала Беца.

Водночас США просили Генеральну асамблею підтримати запропоновану ними резолюцію негайно після розгляду резолюції, розробленої Україною. «Резолюція зосереджена на одній простій ідеї – припиненні війни. Шлях до миру можливий. Пане Президенте, саме тому США виступили проти висунення іншої резолюції, і тому ми не можемо підтримати резолюцію України, і ми закликаємо її відкликати на користь рішучої заяви, яка зобов’язує нас припинити війну та працювати над тривалим миром», – сказала Ші на засіданні Генассамблеї ООН, пише «Інтерфакс-Україна».

За її словами, «у цю третю річницю нам потрібна резолюція, що відзначає зобов’язання всіх держав-членів ООН остаточно покласти край війні».

«У проекті резолюції, поданому США, йдеться саме про це. Наш проєкт закликає якнайшвидше припинити конфлікт і далі закликає до міцного миру між Україною та Росією. Це те, що зараз необхідно, і ми закликаємо всі країни-члени, включаючи Україну та Росію, приєднатися до нас у цих зусиллях. Проста, історична заява Генеральної асамблеї, яка дивиться вперед, а не назад», – стверджує Ші.

Росія називала «кроком у правильному напрямку» підготовлений США проєкт резолюції щодо України, але розраховувала на включення своєї поправки щодо «усунення корінних причин української кризи», заявляв представник РФ Василь Небензя на Генассамблеї ООН.

Контекст

Україна та ЄС вели переговори з державами-членами ООН протягом останнього місяця. Резолюції Генеральної Асамблеї не є обовʼязковими, але мають політичну вагу, відбиваючи глобальний погляд на війну. Жодна країна не має права вето в асамблеї.

У тексті України та ЄС «підтверджується нагальна необхідність припинити війну в цьому році та подвоїти дипломатичні зусилля для зниження ризиків подальшої ескалації та досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні». У тексті України та ЄС наголошується на необхідності виконання попередніх резолюцій ООН, які вимагають від Росії виведення своїх військ з міжнародно визнаної території України, а також закликають Москву припинити бойові дії.

Генеральна Асамблея ухвалила шість резолюцій щодо війни у перший рік, засуджуючи Москву і вимагаючи від Росії вивести всі свої війська.

США пропонують власний проєкт резолюції. У документі також є «заклик до якнайшвидшого припинення конфлікту і настійно рекомендується встановити міцний мир між Україною та Росією». Росія запропонувала поправку до цього рядка, і тепер він звучить так: «закликає до якнайшвидшого припинення конфлікту, у тому числі шляхом усунення його корінних причин, і надалі закликає до міцного миру між Україною та Росією».