Несмотря на обещания гарантий безопасности Украине, Белый дом отходит в сторону, перекладывая груз на европейских союзников. Вместо системной дипломатии президент США Дональд Трамп доверяет узкому кругу советников, а Россия использует его спецпосланника Стива Уиктоффа для навязывания собственных условий. Главное из разборов Politico и WP

После встреч на Аляске и в Вашингтоне с лидерами России и Украины президент США Дональд Трамп не спешит давать четкие гарантии безопасности для Украины по решению российско-украинской войны. Вечером вторника, 19 августа, руководство НАТО провело совещание, посвященное Украине. После него СМИ, в частности Politico, акцентировали на том, что США собираются играть минимальную роль в любых обязательствах по безопасности для Украины.

Больше ответственности для Европы

В понедельник, 18 августа, Трамп заявил, что готов отправить американских военных в Украину. Но уже на следующий день отступил, намекнув, что скорее открыт для оказания авиационной поддержки для европейских войск, пишет Politico. В тот же день, 19 августа, заместитель министра обороны Элбридж Колби во время встречи руководителей НАТО сказал, что Европе придется взять на себя бремя обеспечения продолжительного мира в Украине.

«Уже есть осознание, что именно Европа будет реализовывать гарантии безопасности на местах, – говорит Politico на правах анонимности дипломат НАТО, ознакомленный с ходом переговоров. – США не берут на себя никаких обязательств».

Европейские союзники США скептически относятся к Элбриджу Колби, добавляет Politico. Он ранее инициировал обзор американских запасов боеприпасов, что привело к временному замораживанию военной помощи Украине. Колби давно настаивает, чтобы европейские страны взяли на себя больше ответственности за защиту континента от России. В Пентагоне объяснили, что он представлял на встрече НАТО указания Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета по гарантиям безопасности для Украины.

Возможные переговоры между Россией и Украиной с участием США начинают серию сложных договоренностей по гарантиям безопасности Украины, которые могут потребовать значительных финансовых и военных усилий, говорят Politico европейские чиновники на условиях анонимности. Генсек НАТО Марк Рютте уже проинформировал 32 страны-члена Альянса о ходе дискуссий и призвал разработать реалистичные планы, которые можно будет показать политическим лидерам. Военное планирование в Европе корректируется под любой возможный сценарий, несмотря на то, что дипломатия продолжается параллельно.

Интересы Дональда Трампа и Пита Хегсета представлял в НАТО заместитель министра обороны Элбридж Колби. Фото Getty Images

Провалы Стива Уиткоффа

Ситуация с американской дипломатией осложняется и из-за спецпосланника президента США по делам Ближнего Востока и России Стива Уиткоффа. Команда Трампа переоценивает готовность России к уступкам, пишет WP. Президент США отверг помощь спецслужб и положился на узкий круг советников, главную роль в переговорах отдав своему другу-девелоперу Уиткоффу.

«Он никогда не занимался переговорами ранее, – говорит WP Джеймс Рубин, бывший советник госсекретаря Джо Байдена Энтони Блинкена. – Но Уиткофф имеет доверие Трампа. В то же время сам президент продемонстрировал любительство, думая, что может закончить эту войну за 24 часа».

Трамп ожидает, что двусторонняя встреча президента РФ и президента Украины состоится, и его команда продолжает контактировать с обеими сторонами, сообщил WP чиновник Белого дома на условиях анонимности. Но европейских союзников Украины смутила путаница после заявлений Уиткоффа. Американцы интерпретировали предложение Путина о том, что он прекратит российские атаки на два региона юга Украины как предложение вывести войска, сообщают WP источники, знакомые с переговорами, общающиеся на условиях анонимности.

Позже Кремль уточнил, что готов прекратить боевые действия в этих регионах, но все еще требует, чтобы Киев отказался от Донбасса, не предлагая ничего вместо этого.

Спецпосланник США Стив Уиткофф ведет переговоры с Владимиром Путиным, но Кремль использует его неопытность, чтобы продвигать собственные условия. Фото Getty Images

Уиткофф искажает позиции России, сосредотачиваясь только на территориальных вопросах и обходя ключевые требования Кремля о демилитаризации и отказе Украины от НАТО, пишет WP. Уиткофф продолжает описывать Трампа как «легендарного переговорщика» и убеждать, что он способен договориться с Путиным.

Трамп опирается на свои инстинкты и личные отношения с Путиным, добавляет WP, считая дружбу с ним основой будущего соглашения. Кремль же использует это стремление, чтобы навязать Вашингтону и Киеву собственные условия, говорит WP экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Так что переговоры пока находятся на начальной стадии. «Это не вопрос одной встречи на Аляске и одной в Вашингтоне, – отмечает WP Томас Грэм, ведущий научный сотрудник Council on Foreign Relations. – Это длительный процесс, и мы еще увидим, как далеко сможет продвинуться Трамп».