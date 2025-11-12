Прослухати матеріал
В США проходит рекордный шатдаун – более 40 дней федеральное правительство и агентства частично приостановили работу. Причина – Конгресс не одобрил новое финансирование. Завершится ли шатдаун в США на этой неделе и какие трудности он создает для Украины?
Шатдаун в США пока не имеет прямого влияния на Украину, заявляла в начале октября госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина. Однако шатдаун затянулся более чем на месяц, а ситуация начинает становиться более тревожной для Киева и его европейских партнеров.
Из-за шатдауна отложен экспорт в страны Европы американского оружия более чем на $5 млрд, в том числе ракет ПВО и систем HIMARS, сообщил 9 ноября Axios со ссылкой на отчет Госдепа и источники в правительстве США. Конечный пункт назначения экспорта неизвестен, но европейские члены НАТО часто передают закупленное у США оружие для помощи Украине, отмечали в издании.
Шатдаун также оказывает негативное политическое влияние для Украины в Конгрессе, добавляет Дэниел Вайнштейн, ассоциированный директор FDD по правительственным делам и бывший лоббист на Капитолийском холме.
Позитивная новость – в начале недели Сенат сделал шаг к преодолению шатдауна. Чтобы он окончательно завершился, нужно еще два.
Каковы шансы завершения шатдауна и какие это будет иметь последствия для Украины? Разбор Forbes Ukraine.
