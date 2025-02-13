Глава НБУ анонсировал создание стратегии ипотечного кредитования в Украине

Совет финансовой стабильности, в который входят НБУ, Минфин, Минэкономики и Нацкомиссия по ценным бумагам, должен создать отдельную стратегию для развития ипотеки в Украине, ведь только за счет субсидированного кредитования эта отрасль развиваться не может, заявил в интервью Forbes Ukraine глава НБУ Андрей Пышный.

Ключевые факты

Льготная программа «єОселя» поддержала рынок и заемщиков в критический момент, но развитие ипотеки должно быть комплексным, считает Пышный. Для этого он хочет разработать соответствующую стратегию, как это произошло со Стратегией развития кредитования.

Отдельно над этим уже начали работу профильные ассоциации НАБУ и АУБ , рассказал глава НБУ. Ощутимое влияние на этот рынок будет иметь принятие закона о страховании военных рисков, уверен Пышный. Также важны дерегуляция, сотрудничество с международными партнерами, новые инструменты финансирования.

, рассказал глава НБУ. Ощутимое влияние на этот рынок будет иметь принятие закона о страховании военных рисков, уверен Пышный. Также важны дерегуляция, сотрудничество с международными партнерами, новые инструменты финансирования. Общую рамку должны определить НБУ, правительство, партнеры и рынок недвижимости.

«Рассчитываю на дискуссию с МВФ в феврале и вовлеченность Всемирного банка, – говорит глава НБУ. – Ипотека должна работать как рыночный инструмент, а не только как субсидированное кредитование».

Контекст

Объем выданных кредитов по программе «єОселя» в 2024 году вырос на 65%, превысив 14,6 млрд грн. В общей сложности программой воспользовались 8500 украинских семей. Программа «єОселя» дает украинцам возможность приобрести жилье по льготным ипотечным ставкам 3% и 7% и является одной из ключевых составляющих политики «Сделано в Украине».

В декабре 2024-го президент Владимир Зеленский намеревался поговорить с главой Национального банка Андреем Пышным об увеличении доступности финансирования по ипотечной программе «єОселя» в прифронтовых областях. Президент добавил, что понимает риски для банков. «Но мне кажется, что если бы не было устойчивости таких регионов, как Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, то не было бы ни этих банков, ни владельцев этих банков», – сказал он.

Президент допустил возможность создания отдельной программы «єОселя», направленной на финансирование заемщиков из прифронтовых областей.