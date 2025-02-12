Украинцы стали чаще брать ипотеки и инвестировать в землю в 2024 году – Опендатабот

Нотариусы засвидетельствовали 452 217 договоров купли-продажи недвижимости в 2024 году, из которых более 60% пришлось на сделки с земельными участками. Об этом сообщает Опендатабот по ссылке на данные Министерства юстиции Украины.

Подробности

Этот показатель на 12% выше по сравнению с 2023 годом, хотя он на 28% меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Среди всех сделок более 60% касались земельных участков – 273 000 сделок, что в 1,5 раза больше, чем количество сделок с куплей-продажей квартир и домов (178 000).

В 2024 году количество сделок по купле-продаже земель возросло на 18%, до 273 000 сделок, но все еще на 11% меньше, чем в 2021 году, когда нотариусы свидетельствовали о 306 000 таких сделок.

Спрос на жилую недвижимость остается сдержанным, говорят эксперты. Количество сделок по купле-продаже квартир и домов увеличилось всего на 3%. Текущие показатели находятся на уровне в 1,8 раза ниже, чем до войны.

В то же время количество ипотечных сделок увеличилось на 14%, что составляет около 13 000 объектов. По словам аналитиков, спрос на ипотеку повысился благодаря государственной программе «еОселя», на которую пришлось 70% (8500) ипотечных соглашений.

Контекст

Рынок земель сельскохозяйственного назначения в Украине начал действовать с 1 июля 2021 года. До конца 2023-го право на покупку земли имели только физические лица, граждане Украины, с ограничением до 100 гектаров на одного человека.

В 2023 году оборот земель вырос на 58%, достигнув 172 900 га, по сравнению с 2022-м. Однако рынок оставался на 40% меньше по сравнению с довоенным уровнем. Стоимость сельхозземель за год выросла на 8,3%.

С начала 2024 года право на покупку земель получили юридические лица, а предел земли для одной компании увеличен до 10 000 га. За два года земельной реформы в Украине продано около 275 157 га сельхозземель, что составляет всего 1% от общей площади сельскохозяйственных земель.

Третий квартал 2024-го стал рекордным по количеству и площади сделок на рынке сельхозземель с начала войны. За три месяца капитализация рынка выросла на 332 млрд грн ($3,9 млрд). В июле–сентябре 2024 года заключено 28 400 соглашений о 62 700 га земель сельскохозяйственного назначения. Это на 3% больше, чем в предыдущем квартале, и на 29% больше по количеству сделок и на 39% по площади по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.