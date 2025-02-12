Голова Пентагону відкинув можливість розміщення американських військ в Україні у межах гарантій безпеки

Міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що гарантії безпеки для України мають бути підкріплені «боєздатними європейськими та неєвропейськими військами», водночас американські війська не будуть розміщені в Україні, про це він заявив під час відкриття 26-го засідання Контактної групи з допомоги Україні в межах формату «Рамштайн» 12 лютого.

Ключові факти

За його словами, США більше не приділятимуть першочергову увагу безпеці Європи та України, оскільки адміністрація Трампа переключає свою увагу на забезпечення безпеки власних кордонів США та стримування війни з Китаєм.

Гегсет не оголосив про нові пакети допомоги США Україні. «Ми також зібралися тут сьогодні, щоб прямо і недвозначно заявити, що суворі стратегічні реалії не дозволяють США зосередитися насамперед на безпеці Європи», – сказав він.

Він наголосив, що європейські війська мають стати основною силою, яка забезпечує безпеку України після війни. Гегсет додав, що американські війська в цьому не братимуть участі. За словами очільника Пентагону, будь-які гарантії безпеки «мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами», які будуть розгорнуті як миротворці в Україні. Зокрема, як «частина місії, що не входить до НАТО».

«Щоб внести ясність, у межах будь-яких гарантій безпеки американські війська не будуть розміщені в Україні», – заявив він.

Гегсет наголосив, що зниження цін на енергоносії в поєднанні з ефективнішим застосуванням енергетичних санкцій допоможе посадити Росію за стіл переговорів.

Гегсет повторив заклики президента США Дональда Трампа до союзників збільшити витрати на оборону до 5% ВВП замість 2%.

Голова Пентагону підкреслив, що США, «як і раніше, віддані альянсу НАТО та оборонному партнерству з Європою. Але Сполучені Штати більше не терпітимуть незбалансованих відносин, які заохочують залежність».

Контекст

Гегсет також висловив серйозні сумніви щодо можливості вступу України в НАТО та відновлення її до кордонів 1991 року. За його словами, Трамп прагне завершити конфлікт шляхом дипломатії та залучити Росію і Україну до переговорного процесу. Гегсет додав, що Міністерство оборони США активно підтримуватиме ці зусилля.

Останніми днями офіційні особи США заявляли, що адміністрація Трампа хоче повернути мільярди, витрачені Вашингтоном на війну в Україні, і що Європі потрібно зробити більше, щоб допомогти.

Адміністрація Трампа вже кілька тижнів обговорює, чи варто продовжувати озброювати Україну та як це зробити. Трамп під час своєї президентської кампанії пообіцяв припинити всю допомогу Україні. Але деякі його радники за лаштунками стверджували, що Вашингтон має продовжувати військову підтримку Києва, особливо якщо мирні переговори будуть відкладені до кінця цього року.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні додаткові гарантії безпеки, перш ніж розпочинати переговори з РФ.