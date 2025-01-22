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Google инвестировал более $1 млрд в создателя чат-бота Claude

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Материнская компания Google Alphabet увеличила свою долю в стартапе Anthropic, вложив более $1 млрд. Об этом пишет Financial Times 22 января. Ранее компания уже инвестировала около $2 млрд в этот стартап и теперь делает очередной шаг для дальнейшего увеличения своей доли в Anthropic.

Подробности

  • Anthropic, известный своими моделями ИИ семейства Claude, является одним из лидеров новой генеративной волны ИИ, создающей инструменты для генерации текста, изображений и кода.
  • Хотя Google является разработчиком технологий, на основе которых функционируют модели, такие как Claude и GPT-4 от OpenAI, компания отстает в коммерциализации этих инноваций, пишет издание. Инвестиции в Anthropic являются частью стратегии Google для диверсификации своего бизнеса в сфере ИИ и борьбы с такими конкурентами, как Microsoft, Meta и Amazon.
  • Anthropic планирует привлечь еще $2 млрд от венчурных инвесторов Силиконовой долины, в частности от Lightspeed Venture Partners. Это соглашение может повысить оценку стартапа до $60 млрд – в три раза больше предыдущей.
  • С доходами, достигшими $1 млрд в годовом исчислении в декабре, Anthropic демонстрирует значительный рост, хотя инвесторы не ожидают быстрой прибыли из-за высоких затрат на разработку передовых моделей ИИ. Тем не менее они верят в возможность значительного роста стоимости в будущем благодаря новым прорывам в технологиях.

Контекст

Anthropic, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, специализируется на разработке базовых систем искусственного интеллекта и языковых моделей. Одним из главных продуктов компании стал ИИ-помощник Claude.

В сентябре 2023 года Amazon инвестировала $4 млрд в Anthropic, получив миноритарную долю в стартапе. В рамках сделки Anthropic обязалась использовать чипы Amazon для разработки, тренировки и интеграции новых моделей искусственного интеллекта. Облачный сервис AWS стал основным поставщиком услуг для Anthropic, предоставляя доступ к своим решениям клиентам платформы.

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