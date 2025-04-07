Гранты до 8 млн грн. Правительство запустило новую программу поддержки производителей комплектующих для вооружения и военной техники

Министерство экономики и Министерство по стратегическим отраслям промышленности запускают новую грантовую программу «Зроблено для Перемоги» для производителей комплектующих для вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Минэкономики 7 апреля. Максимальная сумма гранта – 8 млн грн. Финансирование предоставляется на покупку, доставку и монтаж оборудования.

Ключевые факты

Минэкономики запускает отдельное направление программы грантов для производителей компонентов для вооружения.

Предприятия могут получить до 8 млн грн для закупки оборудования на условиях софинансирования – 50% покрывает государство, а 50% – производители. Для предприятий в регионах прифронтовых и производителей БПЛА действуют отдельные условия – грант может покрыть до 80%.

Подаваться на грант могут и работающие предприятия, и те, кто только планирует начать производство. Главное требование, чтобы проект, на который подается грантовая заявка, был в сфере перерабатывающей промышленности, а именно предприятие отвечало базовым требованиям прозрачности, налоговой дисциплины и не имело связей с государством-агрессором.

Главные условия использования гранта – создание от пяти новых рабочих мест и возврат грантовых средств в течение трех лет через уплату налогов.

Грантовая программа направлена ​​на поощрение локализации производства компонентов для ВВТ.

Подать заявку можно через портал «Дія». Для этого необходимо выбрать банк, заполнить заявку и бизнес-план. Дальше нужно пройти собеседование и показать производство банка. Минэкономики рассматривает заявки каждые две недели, после положительного решения производитель перечисляет банку свою долю, а государство дофинансирует проект.

Контекст

Программа «Зроблено для Перемоги» – это новое направление в рамках государственной программы поддержки «Гранты для производителей перерабатывающей промышленности». Эта программа является одним из ключевых инструментов реализации политики развития производителей «Зроблено в Україні», цель которой – изменить структуру экономики, развивая внутреннее производство и увеличивая долю продукции с высокой добавленной стоимостью.

За время действия программы более 920 предприятий по всей стране получили средства инвестиций в оборудование. Общая сумма выплат уже превысила 4,6 млрд грн.