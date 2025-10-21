Во вторник, 21 октября, Верховная Рада приняла решение об увеличении расходов государственного бюджета на 2025 год на 325 млрд грн для финансирования оборонных нужд. Это уже в третий раз с начала года депутаты пересмотрели госбюджет.

Подробности

Законопроект №14103 за основу поддержали 295 депутатов, а в целом – 297 парламентариев.

Из 325 млрд грн дополнительного финансирования подавляющая часть пойдет на нужды обороны: 210,9 млрд грн – прямые расходы на ВСУ, 99,1 млрд грн – на производство и закупку оружия и боеприпасов, остальная сумма распределена между Нацгвардией, закупкой дронов, СБУ, Госспецслужбой транспорта, пограничной службой, ГУР и СВР, уточнила накануне голосования глава бюджетного комитета Роксолана Подласа.

Финансировать пакет планируют преимущественно за счет международной помощи – 294,3 млрд грн (в том числе €6 млрд в виде безвозвратной ссуды ERA loans), около 10,4 млрд грн сэкономят через сокращение невоенных расходов (включая экономию на обслуживании госдолга и гарантиях) и еще приблизительно 20 млрд грн ожидают получить дополнительно от НДФЛ и военного сбора в результате роста денежного обеспечения.

Контекст

Кабмин вечером 6 октября зарегистрировал законопроект об очередном увеличении расходов на 324,8 млрд грн в бюджет на 2025 год. Это второй пересмотр в этом году после увеличения расходов на оборону на 412,4 млрд грн в конце июля.

Изменения в бюджет посередине или ближе к концу года уже традиционны при полномасштабном вторжении. Аналогично дважды в год расходы на оборону увеличивали в 2023 году: в марте – на 537 млрд грн и в октябре – на 303 млрд грн. В прошлом году Рада повысила расходы бюджета один раз: на 500 млрд грн в сентябре.

