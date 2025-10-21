Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Деньги на оборону. Рада увеличила госбюджет на 325 млрд грн

Forbes

1 хв читання

Во вторник, 21 октября, Верховная Рада приняла решение об увеличении расходов государственного бюджета на 2025 год на 325 млрд грн для финансирования оборонных нужд. Это уже в третий раз с начала года депутаты пересмотрели госбюджет.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Законопроект №14103 за основу поддержали 295 депутатов, а в целом – 297 парламентариев.
  • Из 325 млрд грн дополнительного финансирования подавляющая часть пойдет на нужды обороны: 210,9 млрд грн – прямые расходы на ВСУ, 99,1 млрд грн – на производство и закупку оружия и боеприпасов, остальная сумма распределена между Нацгвардией, закупкой дронов, СБУ, Госспецслужбой транспорта, пограничной службой, ГУР и СВР, уточнила накануне голосования глава бюджетного комитета Роксолана Подласа.
  • Финансировать пакет планируют преимущественно за счет международной помощи – 294,3 млрд грн (в том числе €6 млрд в виде безвозвратной ссуды ERA loans), около 10,4 млрд грн сэкономят через сокращение невоенных расходов (включая экономию на обслуживании госдолга и гарантиях) и еще приблизительно 20 млрд грн ожидают получить дополнительно от НДФЛ и военного сбора в результате роста денежного обеспечения.

Контекст

Кабмин вечером 6 октября зарегистрировал законопроект об очередном увеличении расходов на 324,8 млрд грн в бюджет на 2025 год. Это второй пересмотр в этом году после увеличения расходов на оборону на 412,4 млрд грн в конце июля.

Изменения в бюджет посередине или ближе к концу года уже традиционны при полномасштабном вторжении. Аналогично дважды в год расходы на оборону увеличивали в 2023 году: в марте – на 537 млрд грн и в октябре – на 303 млрд грн. В прошлом году Рада повысила расходы бюджета один раз: на 500 млрд грн в сентябре.

Детали очередного бюджета военного времени читайте в материале Forbes.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні