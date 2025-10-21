У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада ухвалила рішення про збільшення видатків державного бюджету на 2025 рік на 325 млрд грн для фінансування оборонних потреб. Це вже втретє з початку року депутати переглянули держбюджет.

Деталі

Законопроєкт №14103 за основу підтримали 295 депутатів, а в цілому – 297 парламентарів.

Із 325 млрд грн додаткового фінансування переважна частина піде на потреби оборони: 210,9 млрд грн – прямі видатки на ЗСУ, 99,1 млрд грн – на виробництво та закупівлю зброї й боєприпасів, решта суми розподілена між Нацгвардією, закупівлею дронів, СБУ, Держспецслужбою транспорту, прикордонною службою, ГУР та СЗР, уточнила напередодні голосування голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Фінансувати пакет планують переважно за рахунок міжнародної допомоги – 294,3 млрд грн (зокрема €6 млрд у вигляді безповоротної позички ERA loans), близько 10,4 млрд грн заощадять через скорочення невійськових витрат (включно з економією на обслуговуванні держборгу й гарантіях) і ще приблизно 20 млрд грн очікують отримати додатково від ПДФО та військового збору внаслідок зростання грошового забезпечення.

Контекст

Кабмін увечері 6 жовтня зареєстрував законопроєкт про чергове збільшення видатків на 324,8 млрд грн до бюджету на 2025 рік. Це другий перегляд цього року після збільшення видатків на оборону на 412,4 млрд грн наприкінці липня.

Зміни до бюджету посередині чи ближче до кінця року вже традиційні під час повномасштабного вторгнення. Аналогічно двічі за рік видатки на оборону збільшували в 2023-му: в березні – на 537 млрд грн і в жовтні – на 303 млрд грн. Торік Рада підвищила видатки бюджету один раз: на 500 млрд грн у вересні.

