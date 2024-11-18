Группа «Метинвест» в январе – сентябре увеличила производство стали на 5%

Группа «Метинвест» – крупнейший украинский производитель и экспортер металлургической продукции. В этом году группа уплатила налогов более чем на 15 млрд грн.

Группа «Метинвест» по итогам января – сентября увеличила производство стали на 5%, до 1,5 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Производство чугуна выросло на 2% и составило 1,4 млн т, говорится в производственном отчете группы за третий квартал и 9 месяцев.

Ключевые факты

Согласно отчету, после начала вторжения украинские предприятия группы (кроме расположенных в Мариуполе и Авдеевке) продолжают работать с разным уровнем загрузки, учитывая факторы безопасности, наличие персонала, обеспечение электроснабжения, а также логистические и экономические факторы.

В третьем квартале производство чугуна и стали на МК «Камет-Сталь» («Каметсталь») осталось почти на уровне предыдущего квартала и составило 483 000 т и 568 000 т соответственно.

на МК «Камет-Сталь» («Каметсталь») осталось почти на уровне предыдущего квартала и составило 483 000 т и 568 000 т соответственно. За январь – сентябрь производство чугуна составило 1,36 млн т, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 2%. Производство стали увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим периодом прошлого года и составило 1,6 млн т за счет увеличения портфеля заказов на стальную продукцию.

В третьем квартале производство товарных полуфабрикатов составило 251 000 т, что на 20% выше, чем в предыдущем квартале, из-за увеличения портфеля заказов на товарную заготовку.

составило 251 000 т, что на 20% выше, чем в предыдущем квартале, из-за увеличения портфеля заказов на товарную заготовку. За девять месяцев 2024 года производство товарных полуфабрикатов снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 626 000 т, из-за увеличения внутреннего потребления полуфабрикатов на следующих стадиях производства.

В третьем квартале 2024 года производство готовой продукции сократилось на 19% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 491 000 т. Производство плоского проката уменьшилось на 29% – до 185 000 т, на что повлияло несколько факторов. Производство длинного проката сократилось на 11%, до 306 000 т.

сократилось на 19% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 491 000 т. Производство плоского проката уменьшилось на 29% – до 185 000 т, на что повлияло несколько факторов. Производство длинного проката сократилось на 11%, до 306 000 т. За девять месяцев производство готовой продукции снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 1,7 млн т. Производство плоского проката уменьшилось на 14%, до 729 000 т, производство длинного проката увеличилось на 8%, до 949 000 т.

Контекст

По итогам 2023 года «Метинвест» сократила производство чугуна и стали на 36%, до 1,7 млн т, и на 31%, до 2 млн т соответственно по сравнению с 2022-м.

В 2023 году группа «Метинвест» сократила производство готовой продукции на 18% против 2022-го, до 2,2 млн т.

Чистый убыток группы Metinvest BV (материнская компания группы «Метинвест») в 2023 году сократился до $194 млн по сравнению с $2,2 млрд по итогам 2022-го. Выручка уменьшилась до $7,4 млрд с $8,3 млрд, показатель EBITDA – до $861 млн с $1,8 млрд, свидетельствуют финансовые результаты группы за 2023 год.

В апреле «Метинвест» внедрил новую модель работы криворожских добывающих предприятий. С апреля руководит Центральным, Ингулецким и Северным ГОКами единый административно-управленческий центр. Для этого создан горнодобывающий департамент в структуре дирекции группы, который возглавил Игорь Тонев, который также назначен на должность единого гендиректора трех ГОКов.

По итогам первого полугодия группа «Метинвест» сократила производство чугуна на 4%, до 884 000 т, в то же время производство стали выросло на 1%, до 1 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В январе – июне производство готовой продукции выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 1,2 млн т.