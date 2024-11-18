Група «Метінвест» у січні – вересні збільшила виробництво сталі на 5%

Група «Метінвест» за підсумками січня – вересня року збільшила виробництво сталі на 5%, до 1,5 млн т, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Виробництво чавуну зросло на 2% і становило 1,4 млн т, йдеться у виробничому звіті групи за третій квартал і 9 місяців.

Ключові факти

Згідно із звітом, після початку вторгнення українські підприємства групи (окрім тих, які розташовані у Маріуполі та Авдіївці) продовжують працювати з різним рівнем завантаження, враховуючи фактори безпеки, наявність персоналу, забезпечення електропостачання, а також логістичні та економічні чинники.

У третьому кварталі виробництво чавуну та сталі на МК «Камет-Сталь» («Каметсталь») залишилось майже на рівні попереднього кварталу і становило 483 000 т та 568 000 т, відповідно.

на МК «Камет-Сталь» («Каметсталь») залишилось майже на рівні попереднього кварталу і становило 483 000 т та 568 000 т, відповідно. За січень – вересень виробництво чавуну становило 1,36 млн т, що більше за показник аналогічного періоду минулого року на 2%. Виробництво сталі збільшилось на 5% проти попереднього періоду минулого року і становило 1,6 млн т за рахунок збільшення портфеля замовлень на сталеву продукцію.

У третьому кварталі виробництво товарних напівфабрикатів склало 251 000 т, що на 20% вище ніж у попередньому кварталі, через збільшення портфеля замовлень на товарну заготовку.

склало 251 000 т, що на 20% вище ніж у попередньому кварталі, через збільшення портфеля замовлень на товарну заготовку. За девʼять місяців 2024 року виробництво товарних напівфабрикатів знизилось на 5% проти аналогічного періоду минулого року – до 626 000 т, через збільшення внутрішнього споживання напівфабрикатів на наступних стадіях виробництва.

У третьому кварталі 2024 року виробництво готової продукції скоротилось на 19% проти попереднього кварталу і становило 491 000 т. Виробництво плоского прокату зменшилось на 29% – до 185 000 т, на що вплинуло декілька факторів. Виробництво довгого прокату скоротилось на 11%, до 306 000 т.

скоротилось на 19% проти попереднього кварталу і становило 491 000 т. Виробництво плоского прокату зменшилось на 29% – до 185 000 т, на що вплинуло декілька факторів. Виробництво довгого прокату скоротилось на 11%, до 306 000 т. За девʼять місяців виробництво готової продукції знизилось на 3% проти аналогічного періоду 2023 року і становило 1,7 млн т. Виробництво плоского прокату зменшилось на 14%, до 729 000 т, виробництво довгого прокату збільшилось на 8%, до 949 000 т.

Контекст

За підсумками 2023 року «Метінвест» скоротила виробництво чавуну та сталі на 36%, до 1,7 млн т, і на 31%, до 2 млн т відповідно, порівняно з 2022-м.

У 2023 році група «Метінвест» скоротила виробництво готової продукції на 18% проти 2022-го, до 2,2 млн т.

Чистий збиток групи Metinvest B.V. (материнська компанія групи «Метінвест») у 2023 році скоротився до $194 млн порівняно з $2,2 млрд за підсумками 2022-го. Виторг зменшився до $7,4 млрд з $8,3 млрд, показник EBITDA – до $861 млн з $1,8 млрд, свідчать фінансові результати групи за 2023 рік.

У квітні «Метінвест» впровадив нову модель роботи криворізьких видобувних підприємств. З квітня керує Центральним, Інгулецьким та Північним ГЗК єдиний адміністративно-управлінський центр. Для цього створено гірничовидобувний департамент у структурі дирекції групи, який очолив Ігор Тонєв, якого також призначено на посаду єдиного гендиректора трьох ГЗК.

За підсумками першого півріччі група «Метінвест» скоротила виробництво чавуну на 4%, до 884 000 т, водночас виробництво сталі зросло на 1%, до 1 млн т, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. У січні – червні виробництво готової продукції зросло на 4% проти аналогічного періоду 2023 року і становило 1,2 млн т.