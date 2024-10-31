Ілона Маска викликали в суд через роздавання $1 млн виборцям у США

Суддя зобовʼязав мільярдера Ілона Маска зʼявитися на судове засідання у Філадельфії за позовом, спрямованим на те, щоб завадити комітету політичних дій America PAC, контрольованому мільярдером, виділити $1 млн виборцям у США, пише Reuters .

Ключові факти

Окружна прокуратура Філадельфії подала позов, назвавши роздавання призів від комітету America PAC Маска, яка підтримує колишнього президента-республіканця Дональда Трампа, «незаконною лотереєю», яка спокусила мешканців Пенсільванії ділитися персональними даними.

«Наказується, щоб усі сторони були присутні на слуханні», – написав суддя в середу в ухвалі в суді загальної юрисдикції округу Філадельфія.

Слухання в справі було перенесено з пʼятниці на ранок четверга.

Маск пообіцяв давати по $1 млн щодня тому, хто підпише його онлайн-петицію про свободу слова та право на зброю.

Міністерство юстиції США надіслало в America PAC лист із попередженням про те, що роздавання мільярдером подарунків зареєстрованим виборцям, які підписали його петицію, може порушувати федеральний закон.

Контекст

America PAC – комітет політичних дій – заснований Ілоном Маском цього року. Фонд найняв сотні співробітників і почав роботу з мобілізації виборців у ключових штатах. Маск вклав майже $75 млн у фонд America PAC, який підтримує кандидата в президенти Дональда Трампа. У такий спосіб найбагатша людина світу намагається вплинути на результат президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада.

Ілон Маск уже кілька місяців публічно підтримує кандидатуру Трампа на посаду президента США. Останній пообіцяв мільярдерові місце в наступній адміністрації, якщо переможе на виборах.

За даними WSJ, спонсорами America PAC, окрім Маска, виступають, зокрема, компанія Palantir Technologies, підприємці брати-близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосс, колишній посол США в Канаді Келлі Крафт і її чоловік Джо Крафт – гендиректор вугледобувної компанії Alliance Resource Partners.