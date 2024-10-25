Илон Маск регулярно общается с Путиным после начала войны. WSJ узнал подробности

Американский миллиардер, глава SpaceX и Tesla Илон Маск с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсуждают личные темы, деловую и геополитическую напряженность, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких действующих и бывших чиновников в США, Европе и РФ.

Подробности

После начала полномасштабного вторжения Илон Маск часто общался с «высокопоставленными россиянами». По словам собеседника издания, тогда Кремль оказывал давление на миллиардера и «неявно угрожал» ему. На странице в Twitter Маска в то время появлялись сообщения, что SpaceX терпит убытки от финансирования терминалов Starlink в Украине.

В октябре того же года Маск выступил в Twitter с мирным предложением по Украине, его инициатива включала продолжение оккупации Крыма и нейтралитет Киева.

С тех пор Маск и Путин стали поддерживать регулярные контакты, продолжающиеся и в 2024 году, отмечают несколько источников издания.

Однажды Путин передал Маску просьбу главы КНР Си Цзиньпина не включать спутниковый интернет Starlink над Тайванем, сказали WSJ два источника. Об этом он просил в конце 2023-го, сообщил бывший российский разведчик. Starlink до сих пор не предоставляет услуги связи в Тайване, на сайте компании говорится, что обслуживание в регионе начнется «скоро».

После 2022 года Маск общался с высокопоставленными чиновниками Кремля, пишет газета. В их числе был первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко.

Информация о контактах Маска с Кремлем, вероятно, тщательно скрывается американским правительством, пишет WSJ. Несколько чиновников Белого дома говорят, что об этом не знали.

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах Маск может войти в его администрацию, и его диалог с Москвой может стать сигналом о возобновлении взаимодействия с российским президентом, отмечает WSJ.

В то же время, как отмечает издание, контакты миллиардера с Путиным вызывают беспокойство у некоторых сотрудников администрации Байдена, потому что у Маска есть доступ к секретным сведениям.

Контекст

В сентябре 2022-го стало известно, что Маск перед своим твитом о «мирном плане» для Украины разговаривал лично с Путиным.

3 октября основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в Twitter на аудиторию в 107,7 млн читателей предложил свой подход к миру между Украиной и Россией. Украинцы его не оценили. Резко высказались и начали ли объяснять Маску, почему он не прав, тысячи украинцев. Отреагировали президент Владимир Зеленский, Оксана Забужко, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, Сергей Притула и другие. Маск назвал это «атакой ботов».

Он предложил «мирный план», охватывающий отмену аннексии и новые референдумы на временно оккупированных территориях, оставить Крым России (игнорируя «ошибку Хрущева»), обеспечить поступление воды на полуостров и нейтральность Украины.

Маск считает, что конечные результаты войны будут похожи на то, что он предложил. Так что если война будет продолжаться, то «миллионы людей могут погибнуть просто так», ради результата, которого можно достичь уже сейчас.

С начала полномасштабного вторжения Маск поддерживал Украину. Так, 5 марта он написал «Держись, Украина!». До этого он отозвался по просьбе министра цифровой трансформации Михаила Федорова о поставке терминалов космического интернета Starlink в страну.