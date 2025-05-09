Индия планирует отменить пошлины на 60% товаров для торгового соглашения с США – Reuters

Индия предложила сократить разницу в тарифах с США до менее 4% с нынешних почти 13% в обмен на освобождение от «текущих и потенциальных» повышений пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом.

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Ожидается, что средняя тарифная разница между Индией и США, рассчитанная на все товары без учета объемов торговли, уменьшится на 9 процентных пунктов. Это одно из самых масштабных изменений для снижения торговых барьеров в пятой по величине экономике мира.

США является крупнейшим торговым партнером Индии с двусторонним товарооборотом в 2024 году на сумму около $129 млрд. Торговый баланс в пользу Индии, имеющей профицит в $45,7 млрд с США.

Индия предложила льготный доступ к почти 90% товаров, импортируемых из США, включая сниженные пошлины, пишет Reuters.

Делегация индийских чиновников, вероятно, посетит США в конце этого месяца для продвижения переговоров, говорит источник, добавив, что министр торговли Индии Пиюш Гоял также может присоединиться, хотя его планы еще не подтверждены.

Контекст

Администрация Трампа планирует заключить 90 торговых соглашений в течение 90-дневной паузы в применении взаимных пошлин, объявленной в апреле. Команда президента неоднократно заявляла об активных переговорах по двусторонним соглашениям с многими странами.

Основная цель Трампа – уменьшить значительный дефицит торгового баланса США, который в марте достиг рекордного уровня из-за резкого роста импорта, вызванного стремлением опередить введение новых пошлин.

Агрессивная торговая политика Трампа, активизировавшаяся по его возвращении к власти в январе, существенно повлияла на глобальную экономику. Пауза в пошлинах была объявлена ​​на фоне опасений рецессии и инфляции, повлекших за собой потрясение на финансовых рынках.

8 мая Трамп вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером объявили о заключении ограниченного двустороннего торгового соглашения. Оно сохраняет 10-процентные пошлины США на британский экспорт, расширяет доступ к рынкам сельскохозяйственной продукции для обеих сторон и снижает высокие пошлины США на британские автомобили.

Это соглашение стало первым среди многочисленных договоренностей по снижению пошлин, которые Трамп планирует заключить в ближайшие недели. Мировая торговая система испытала потрясения из-за новых высоких импортных пошлин, направленных на сокращение дефицита торговли товарами США, что составляет $1,2 трлн.