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Трамп считает достаточными 80% пошлины на товары из Китая

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп предложил ввести 80% пошлины на товары из Китая накануне начавшихся в субботу переговоров, призывая Пекин активнее открывать свои рынки для американской продукции. Об этом он написал в Truth Social.

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Подробности

  • «80% пошлины на Китай выглядят правильно! Обращаюсь к Скотту Б.», – написал Трамп в социальных сетях в пятницу утром, имея в виду министра финансов Скотта Бессента.
  • «Китай должен открыть свой рынок для США – это было бы полезно для них! Закрытые рынки больше не работают!», – добавил он в другом сообщении.

Контекст

США и Китай на этой неделе впервые с начала торговой войны при президентстве Дональда Трампа обсудят пошлины. Переговоры пройдут в Женеве 11–12 мая.

Американскую делегацию возглавят министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир, китайскую – вице-премьер Хэ Лифен.

Бессент заявил в интервью Fox News, что цель переговоров – «деэскалация, а не большая сделка». По данным Financial Times, Пекин согласился на встречу после сигналов Вашингтона о возможном смягчении тарифной политики. В Минкоммерции Китая отметили, что решение было принято с учетом интересов бизнеса и глобальных ожиданий.

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