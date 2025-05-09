Індія планує скасувати мита на 60% товарів задля торговельної угоди зі США – Reuters

Індія запропонувала скоротити різницю в тарифах із США до менш ніж 4% із нинішніх майже 13% в обмін на звільнення від «поточних і потенційних» підвищення мит, оголошених президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Reuters з посиланням на джерела. Нью-Делі запропонував у першій фазі переговорів знизити мита до нуля для 60% товарних позицій.

Деталі

Очікується, що середня тарифна різниця між Індією та США, розрахована для всіх товарів без урахування обсягів торгівлі, зменшиться на 9 відсоткових пунктів. Це одна з наймасштабніших змін для зниження торговельних бар’єрів у п’ятій за величиною економіці світу.

США є найбільшим торговельним партнером Індії з двостороннім товарообігом у 2024 році на суму близько $129 млрд. Торговий баланс наразі на користь Індії, яка має профіцит у $45,7 млрд зі США.

Індія запропонувала пільговий доступ до майже 90% товарів, імпортованих зі США, включно зі зниженими митами, пише Reuters.

Делегація індійських чиновників, ймовірно, відвідає США наприкінці цього місяця для просування переговорів, говорить джерело видання, додавши, що міністр торгівлі Індії Піюш Гоял також може приєднатися, хоча його плани ще не підтверджені.

Контекст

Адміністрація Трампа планує укласти 90 торговельних угод протягом 90-денної паузи у застосуванні взаємних мит, оголошеної у квітні. Команда президента неодноразово заявляла про активні переговори щодо двосторонніх угод із численними країнами.

Основна мета Трампа – зменшити значний дефіцит торговельного балансу США, який у березні сягнув рекордного рівня через різке зростання імпорту, викликане прагненням випередити введення нових мит.

Агресивна торгова політика Трампа, що активізувалася після його повернення до влади в січні, суттєво вплинула на глобальну економіку. Пауза в митах була оголошена на тлі побоювань рецесії та інфляції, які спричинили потрясіння на фінансових ринках.

8 травня Трамп разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером оголосили про укладення обмеженої двосторонньої торговельної угоди. Вона зберігає 10-відсоткові мита США на британський експорт, дещо розширює доступ до ринків сільськогосподарської продукції для обох сторін і знижує високі мита США на британські автомобілі.

Ця угода стала першою серед численних домовленостей зі зниження мит, які Трамп планує укласти найближчими тижнями. Світова торговельна система зазнала потрясінь через нові високі імпортні мита, спрямовані на скорочення дефіциту торгівлі товарами США, що становить $1,2 трлн.