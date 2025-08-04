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«Им безразлично, сколько людей гибнет в Украине». Трамп снова угрожает Индии пошлинами из-за нефти из России

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Дональд Трамп /Getty Images

Дональд Трамп Фото Getty Images

США «существенно» повысят пошлины для Индии из-за торговли нефтепродуктами, полученными из российской нефти. Об этом написал президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social 4 августа.

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  • Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает значительную часть приобретенной нефти на открытом рынке, получая большую прибыль, отметил Трамп.
  • «Им безразлично, сколько людей в Украине гибнет от российской военной машины. Учитывая это, я существенно повышу пошлину, которую Индия платит США. Спасибо за внимание к этому вопросу!!! Президент Д. Трамп», – говорится в сообщении.

Контекст

Ранее Трамп уже угрожал Индии дополнительными санкциями из-за ее сотрудничества с Россией в энергетической и военной отраслях. Он раскритиковал Индию за высокие пошлины и сложные торговые барьеры, обвинив ее в значительных закупках российского оружия и энергоносителей, что, по его мнению, ослабляет международные усилия против агрессии Кремля. Кроме базовых пошлин в 25%, США планируют вводить дополнительные штрафы за связи с Россией.

После этого стало известно, что крупнейший государственный НПЗ Индии закупил миллионы баррелей нефти у США и ОАЭ на фоне обещания Трампа ввести высокие пошлины покупателям российской нефти.

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