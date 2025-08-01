Самый крупный нефтеперерабатывающий завод Индии приобрел миллионы баррелей сырой нефти из США и Объединенных Арабских Эмиратов, стремясь диверсифицировать поставки на фоне давления со стороны США и ЕС из-за закупок российской нефти. Об этом 1 августа пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Государственная компания Indian Oil Corp. закупила не менее 5 млн баррелей американской нефти и еще 2 млн баррелей из Абу-Даби, пишет издание.

Эти закупки были значительными по объему и предназначались для относительно быстрой доставки, необычной для компании, говорят аналитики. В начале недели государственным переработчикам было поручено разработать планы закупки нефти нероссийского происхождения.

На этой неделе IOC объявила несколько подряд тендеров на закупку сырой нефти, что, по словам трейдеров, является необычным для компании и свидетельствует об относительно срочной потребности в сырье.

Индия стала самым крупным покупателем российской морской нефти, активно скупая дисконтные баррели и увеличив их долю в импорте почти до трети. Это происходило за счет таких потоков, как нефть сорта Urals, и в ущерб традиционным поставкам с Ближнего Востока и Африки.

По словам аналитиков, в настоящее время индийские переработчики могут зарабатывать примерно на $3 больше барреля, покупая американскую нефть вместо Murban для прибывающих в ноябре грузов.

Контекст

14 июля Дональд Трамп заявил, что введет 100% пошлины на страны, которые продолжают покупать российскую нефть, если Россия не заключит серьезное мирное соглашение с Украиной.

Он поддержал идею сенатора Линдси Грэма о введении 500% пошлины на Россию, но выразил надежду, что такого шага удастся избежать. Трамп также выказал разочарование действиями президента РФ Путина, отметив, что надеялся на мирное соглашение еще два месяца назад. По его словам, США и НАТО одобрили новые поставки оружия Украине, которые будут финансироваться европейскими союзниками.

Впоследствии Трамп пригрозил Индии дополнительными санкциями из-за ее сотрудничества с Россией в энергетической и военной сферах.

Он обвинил Индию в высоких пошлинах и торговых барьерах, а также в крупных закупках российского оружия и энергоносителей, что, по его мнению, подрывает международные усилия против агрессии Кремля. Кроме базовых пошлин в 25% США планируют применять дополнительные штрафы за связи с Россией. На этом фоне стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии прекратили закупки российской нефти.