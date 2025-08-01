Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Интерпайп» за первый квартал снизил прибыль на 50%, несмотря на рост выручки

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Украинская промышленная группа «Интерпайп» в первом квартале 2025 года сократила чистую прибыль наполовину, до $36,4 млн. Это произошло, несмотря на увеличение выручки на 5,5%, до $269 млн, свидетельствует промежуточная отчетность компании.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Ключевые факты

  • Чистая прибыль «Интерпайпа» в январе–марте снизилась на 50,4% в годовом исчислении, до $36,4 млн, а прибыль до налогообложения – на 46,2%, до $45,4 млн. Операционная прибыль сократилась на 53,7%, до $42,4 млн.
  • Наибольшую выручку принес трубный сегмент – $206,9 млн (рост на 10% г/г), но операционная прибыль упала почти втрое – до $15,8 млн.
  • Сегмент железнодорожной продукции показал почти неизменную выручку – $57,5 млн, но прибыль уменьшилась более чем в пять раз – до $3,5 млн.
  • В стальном сегменте выручка выросла более чем на 34%, до $101,9 млн, а прибыль сократилась на 7,7% – до $23,1 млн.
  • Все сегменты компании показали понижение EBITDA по сравнению с первым кварталом 2024 года. В общей сложности EBITDA компании уменьшилась на 10,3%, до $66,5 млн. Сегмент железнодорожной продукции показал падение EBITDA на 26,3%, до $10,5 млн. Стальной сегмент – до $26 млн (-3,9%).
  • За отчетный период компания снизила капитальные инвестиции на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $7 млн.

Контекст

В 2024 году «Интерпайп» увеличил чистую прибыль на 10,9% по сравнению с предыдущим годом – до $280,5 млн, прибыль до налогообложения – до $327,2 млн (+12,2%).

В то же время операционная прибыль снизилась на 6%, до $337 млн. Выручка за 2024 год увеличилась на 6,2%, до $1 млрд 50,4 млн.

«Интерпайп» – производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется в более чем 50 стран мира. В 2024 году группа реализовала 511 000 т трубной продукции и 115 000 т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников «Интерпайпа» – около 9500. В 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні