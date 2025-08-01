Украинская промышленная группа «Интерпайп» в первом квартале 2025 года сократила чистую прибыль наполовину, до $36,4 млн. Это произошло, несмотря на увеличение выручки на 5,5%, до $269 млн, свидетельствует промежуточная отчетность компании.

Ключевые факты

Чистая прибыль «Интерпайпа» в январе–марте снизилась на 50,4% в годовом исчислении, до $36,4 млн, а прибыль до налогообложения – на 46,2%, до $45,4 млн. Операционная прибыль сократилась на 53,7%, до $42,4 млн.

Наибольшую выручку принес трубный сегмент – $206,9 млн (рост на 10% г/г), но операционная прибыль упала почти втрое – до $15,8 млн.

Сегмент железнодорожной продукции показал почти неизменную выручку – $57,5 млн, но прибыль уменьшилась более чем в пять раз – до $3,5 млн.

В стальном сегменте выручка выросла более чем на 34%, до $101,9 млн, а прибыль сократилась на 7,7% – до $23,1 млн.

Все сегменты компании показали понижение EBITDA по сравнению с первым кварталом 2024 года. В общей сложности EBITDA компании уменьшилась на 10,3%, до $66,5 млн. Сегмент железнодорожной продукции показал падение EBITDA на 26,3%, до $10,5 млн. Стальной сегмент – до $26 млн (-3,9%).

За отчетный период компания снизила капитальные инвестиции на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $7 млн.

Контекст

В 2024 году «Интерпайп» увеличил чистую прибыль на 10,9% по сравнению с предыдущим годом – до $280,5 млн, прибыль до налогообложения – до $327,2 млн (+12,2%).

В то же время операционная прибыль снизилась на 6%, до $337 млн. Выручка за 2024 год увеличилась на 6,2%, до $1 млрд 50,4 млн.

«Интерпайп» – производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется в более чем 50 стран мира. В 2024 году группа реализовала 511 000 т трубной продукции и 115 000 т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников «Интерпайпа» – около 9500. В 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн.