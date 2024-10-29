«Инвест-няня». Минэкономики обновило гайд для инвесторов с проектами от €12 млн

Министерство экономики обновило гайд для предпринимателей, готовых инвестировать в проекты стоимостью от €12 млн. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подробности

Обновленный справочник по актуальным инструкциям и рекомендациям объясняет требования к инвестиционным проектам и заявителям, включая необходимые документы и форму заявки.

Важная часть гайда – пошаговая дорожная карта для инвесторов, которая поможет подготовить заявку и сопроводительные документы перед подачей в Минэкономики.

В гайде размещены ссылки на Закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов» и другие нормативно-правовые акты, регулирующие этот процесс.

Контекст

Получить государственную поддержку могут инвесторы, которые планируют реализовать проекты стоимостью от €12 млн. Продолжительность реализации таких проектов – до пяти лет, а сферы могут включать в себя перерабатывающую промышленность, добычу полезных ископаемых для дальнейшей переработки, транспорт, логистику, образование, научную деятельность, здравоохранение, обращение с отходами, искусство, культуру, туризм, спорт и электронные коммуникации

Господдержка может предоставляться в форме налоговых льгот, права на пользование землей по спецусловиям, строительству или реконструкции необходимой инфраструктуры на средства государства. Также предусмотрено создание правительственного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестпроектов и помощью инвесторам.

4 октября Кабинет Министров одобрил подписание двух специальных инвестиционных договоров в рамках закона об «инвестировании». Государственную поддержку получат ООО «Астарта-Киев» и ООО «Буковель».

Минэкономики рассчитывает до конца этого года подписать очередной инвестиционный договор. Проекты на рассмотрение подали еще четыре компании, среди претендентов на господдержку – промышленно-строительная группа «Ковальская», говорится в материале Forbes Ukraine.