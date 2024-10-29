Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Инвест-няня». Минэкономики обновило гайд для инвесторов с проектами от €12 млн

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Министерство экономики обновило гайд для предпринимателей, готовых инвестировать в проекты стоимостью от €12 млн. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Подробности

  • Обновленный справочник по актуальным инструкциям и рекомендациям объясняет требования к инвестиционным проектам и заявителям, включая необходимые документы и форму заявки.
  • Важная часть гайда – пошаговая дорожная карта для инвесторов, которая поможет подготовить заявку и сопроводительные документы перед подачей в Минэкономики.
  • В гайде размещены ссылки на Закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов» и другие нормативно-правовые акты, регулирующие этот процесс.

Контекст

Получить государственную поддержку могут инвесторы, которые планируют реализовать проекты стоимостью от €12 млн. Продолжительность реализации таких проектов – до пяти лет, а сферы могут включать в себя перерабатывающую промышленность, добычу полезных ископаемых для дальнейшей переработки, транспорт, логистику, образование, научную деятельность, здравоохранение, обращение с отходами, искусство, культуру, туризм, спорт и электронные коммуникации

Господдержка может предоставляться в форме налоговых льгот, права на пользование землей по спецусловиям, строительству или реконструкции необходимой инфраструктуры на средства государства. Также предусмотрено создание правительственного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестпроектов и помощью инвесторам.

4 октября Кабинет Министров одобрил подписание двух специальных инвестиционных договоров в рамках закона об «инвестировании». Государственную поддержку получат ООО «Астарта-Киев» и ООО «Буковель».

Минэкономики рассчитывает до конца этого года подписать очередной инвестиционный договор. Проекты на рассмотрение подали еще четыре компании, среди претендентов на господдержку – промышленно-строительная группа «Ковальская», говорится в материале Forbes Ukraine.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине