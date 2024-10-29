«Інвестняня». Мінекономіки оновило гайд для інвесторів із проєктами від €12 млн

Міністерство економіки оновило гайд для підприємців, які готові інвестувати в проєкти вартістю від €12 млн. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Оновлений довідник з актуальними інструкціями та рекомендаціями пояснює вимоги до інвестиційних проєктів та заявників, включаючи необхідні документи та форму заявки.

Важлива частина гайду – покрокова дорожня карта для інвесторів, яка допоможе підготувати заявку та супровідні документи перед поданням до Мінекономіки.

У гайді розміщено посилання на Закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів» та інші нормативно-правові акти, які регулюють цей процес.

Контекст

Отримати державну підтримку можуть інвестори, які планують реалізувати проєкти вартістю від €12 млн. Тривалість реалізації таких проєктів – до пʼяти років, а сфери можуть включати переробну промисловість, видобуток корисних копалин для подальшої переробки, транспорт, логістику, освіту, наукову діяльність, охорону здоровʼя, поводження з відходами, мистецтво, культуру, туризм, спорт і електронні комунікації.

Держпідтримка може надаватися у формі податкових пільг, права на користування землею за спецумовами, будівництва чи реконструкції необхідної інфраструктури за кошти держави. Також передбачено створення урядової установи, яка займатиметься супроводом інвестпроєктів і допомогою інвесторам.

4 жовтня Кабінет Міністрів схвалив підписання двох спеціальних інвестиційних договорів у межах закону про «інвестнянь». Державну підтримку отримають ТОВ «Астарта-Київ» і ТОВ «Буковель».

Мінекономіки розраховує до кінця цього року підписати черговий інвестиційний договір. Проєкти на розгляд подали ще чотири компанії, серед претендентів на держпідтримку – промислово-будівельна група «Ковальська», йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.