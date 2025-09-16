Кабинет министров одобрил проект соглашения между Украиной и Польшей о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Украине. Решение было принято на заседании правительства 15 сентября, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Подробности

Проект соглашения предусматривает, что BGK сможет осуществлять деятельность на территории Украины, в частности предоставлять правительству, государственным и частным учреждениям и организациям финансовую и техническую помощь в виде займов или других финансовых инструментов.

Речь идет, в частности, о поддержке экспорта, грантов или гарантий для реализации проектов по восстановлению и развитию Украины. Эти проекты будут определены в сотрудничестве между правительством Украины, правительством Польши и банком.

Контекст

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – государственный банк развития Польши. BGK сотрудничает с правительством Польши, ЕС и международными финансовыми институтами, такими как Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Банк инвестирует в инфраструктуру, домостроение, энергетику, транспорт и экспортные инициативы. Он управляет инвестиционными фондами, предоставляет ссуды и гарантии для бизнеса, а также поддерживает малые и средние предприятия (МСП) через программы ЕС. BGK также участвует в международных инвестициях, включая экспортное финансирование и гарантии для польских компаний за границей.

BGK поддерживает возобновление и экономическое сотрудничество с Украиной. В феврале 2025 года банк открыл представительство в Киеве для сотрудничества с польскими институциями, такими как Польское агентство инвестиций и торговли, и украинскими партнерами.

С 2024 г. BGK предоставляет экспортные гарантии для польских компаний, обеспеченные регарантиями украинских банков, страхуя экспорт товаров из Польши в Украину на сумму почти 2 млрд злотых в год, а также прямые инвестиции польских фирм.

Банк принимает участие в программах ЕС, таких как Ukraine Facility, и предоставляет гранты и гарантии для украинских МСП. В октябре 2024 года BGK подписал соглашения с KredoBank и ПриватБанком о предоставлении €20 млн от ЕС для поддержки украинских компаний, а также дополнительные €20 млн для МСП.

В июле 2025 года на конференции по восстановлению Украины BGK подписал письма о намерениях, позволяющих предоставлять ссуды польским предпринимателям для инвестиций, связанных с восстановлением Украины.