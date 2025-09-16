Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди між Україною та Польщею про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні. Рішення ухвалено на засіданні уряду 15 вересня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Деталі

Проєкт угоди передбачає, що BGK зможе здійснювати діяльність на території України, зокрема надавати уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у вигляді позик або інших фінансових інструментів.

Йдеться, зокрема, про підтримку експорту, гранти або гарантії для реалізації проєктів щодо відновлення та розвитку України. Ці проєкти будуть визначені у співпраці між урядом України, урядом Польщі та банком.

Контекст

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – державний банк розвитку Польщі. BGK співпрацює з урядом Польщі, ЄС та міжнародними фінансовими інституціями, такими як Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Банк інвестує в інфраструктуру, житлове будівництво, енергетику, транспорт та експортні ініціативи. Він управляє інвестиційними фондами, надає позики та гарантії для бізнесу, а також підтримує малі та середні підприємства (МСП) через програми ЄС. BGK також бере участь у міжнародних інвестиціях, включаючи експортне фінансування та гарантії для польських компаній за кордоном.

BGK підтримує відновлення та економічну співпрацю з Україною. У лютому 2025 року банк відкрив представництво в Києві для співпраці з польськими інституціями, як-от Польське агентство інвестицій та торгівлі, та українськими партнерами.

З 2024 року BGK надає експортні гарантії для польських компаній, забезпечені регарантіями українських банків, страхуючи експорт товарів із Польщі до України на суму майже 2 млрд злотих на рік, а також прямі інвестиції польських фірм.

Банк бере участь у програмах ЄС, таких як Ukraine Facility, та надає гранти й гарантії для українських МСП. У жовтні 2024 року BGK підписав угоди з KredoBank та ПриватБанком про надання €20 млн від ЄС для підтримки українських компаній, а також додаткові €20 млн для МСП.

У липні 2025 року на конференції з відновлення України BGK підписав листи про наміри, що дозволяють надавати позики польським підприємцям для інвестицій, повʼязаних з відновленням України.