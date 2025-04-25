Польша запустила программу финансирования своих компаний в Украине

В Польше запустили государственную программу льготного кредитования для участия в восстановлении Украины, выделив не менее 250 млн злотых, или около €58,25 млн, для польских компаний, инвестирующих в бизнес-проекты в Украине. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики от 25 апреля.

Подробности

Максимальная сумма кредита для одного предприятия составляет 10 млн злотых (€2,33 млн) под 2% годовых со сроком погашения 12 лет. Заявки на получение кредитов принимают три компании-партнеры польского Bank Gospodarstwa Krajowego.

Кредиты можно использовать на инвестиции, оборотный капитал, развитие экспорта и импорта, а также на сотрудничество между польскими и украинскими предприятиями.

Средства пойдут на транспортировку, логистику, хранение товаров и строительных материалов, развитие инфраструктуры, в том числе дорог, железных дорог, энергетики, водоснабжения, общественного и жилищного строительства, пояснили в программе.

Также финансируется подготовка технико-экономических обоснований, исследования, инвестиционные проекты, деятельность медицинских компаний, в частности производство протезов и перевязочных материалов для Украины, импорт украинской продукции и поддержка компаний, участвующих в восстановлении.

Кроме того, за счет кредитов можно приобрести недвижимость в Польше для строительства складов, фабрик или заводов, если это связано с инвестиционными целями. Некоторым отраслям предоставляются дополнительные преференции, добавили организаторы программы.

Более подробно с условиями программы можно ознакомиться по ссылке.

Контекст

В 2024 году польское агентство KUKE вместе с MIGA Группы Всемирного банка впервые застраховало польские инвестиции в Украине на сумму более $45 млн, в том числе производственный комплекс. Страхование, перестрахованное KUKE, покрывает военные и политические риски, отметили в агентстве.

Это первое страхование польских инвестиций в Украине с начала войны и первая перестраховочная операция KUKE с многосторонним институтом.

15 апреля премьер-министр Дональд Туск заявил на Форуме новых технологий в Варшаве, что Польша поддерживает восстановление Украины, но стремится к экономической выгоде, отстаивая интересы национального бизнеса, чтобы не только помогать, но и получать доходы.