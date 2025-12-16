Ключевые факты

Докапитализация состоится через выпуск облигаций внутреннего государственного займа. Кабинет Министров Украины принял это решение 12 декабря.

«Решение обеспечит стабильное финансирование государственной программы доступной ипотеки «еОселя» на следующие несколько лет», – говорится в сообщении «Укрфинжитла».

Министерство финансов Украины до конца 2025 года выпустит ОВГЗ, в частности: 7 млрд грн – срок обращения 4 года, ставка дохода 14,1% годовых, купонный период 6 месяцев; 10 млрд грн – срок обращения 5 лет, ставка дохода 12,9% годовых, купонный период 6 месяцев; 13 млрд грн – срок обращения 7 лет, ставка дохода 11,0% годовых, купонный период 6 месяцев.

Минэкономики выкупит в государственную собственность акций дополнительной эмиссии «Укрфинжитла» в обмен на облигации, что позволит увеличить уставный капитал компании, говорится в сообщении.

Докапитализация позволит еще около 18 000 украинских семей получить жилье по программе льготной ипотеки.

Контекст

Программа доступного ипотечного кредитования «еОселя» заработала в Украине с октября 2022 года. Ее реализуют Министерство экономики Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и «Укрфинжитлом».

По этой программе военнослужащие, медики, педагоги, ученые могут получить кредит на покупку жилья под 3% (6%) годовых.

Ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, внутренне перемещенные лица, а также другие граждане, которые не владеют жильем, или его площадь меньше, чем 52,5 кв. м + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи дополнительно, могут получить кредит на покупку жилья под 7% (10%) годовых.

За время работы программы «еОселя» более 22 000 украинских семей купили жилье, а общий объем выданных кредитов достиг 37,8 млрд грн.

На середину декабря 2025-го банки-партнеры аккредитовали 114 застройщиков, у которых можно приобрести квартиры на стадии строительства.